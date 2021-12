Gaming commerce: il gioco si trasforma in uno negozio online

Lo specialista e pioniere dell’advertising in-game Sayollo ha lanciato la piattaforma di gaming commerce per gli acquisti in-game gComm.

Si tratta di una iniziativa indirizzata in modo specifico ai publisher e ai retailer di giochi per mobile. E che permette ai brand di vendere Direct-to-Consumer (DTC) e di mostrare i prodotti al pubblico dei gamer, in special modo – sottolinea Sayollo – della Gen-Z.

Fondata in origine essenzialmente come una società di in-game advertising, Sayollo ha spostato gradualmente la sua attenzione sull’industria dell’ecommerce.

Ora, con gComm – abbreviazione per l’appunto di Gaming Commerce –, fornisce una piattaforma di shopping in-game che permette ai consumatori di acquistare prodotti dai rivenditori senza lasciare l’azione del gioco con cui stanno giocando.

Si tratto di un passo naturale, ha sottolineato Sayollo, rispetto alle radici della società nella pubblicità in-game.

Con gComm, Sayollo vuole consentire ai rivenditori e ai publisher di offrire i loro prodotti all’ambitissimo pubblico di gamer della Gen-Z, in tutto il mondo.

In un breve periodo di tempo – ha messo in evidenza Sayollo –, gComm è stato adottato in modo ampio sia da publisher di giochi che da marche Direct-to-Consumer.

Attualmente, secondo quanto affermato dall’azienda, ci sono più di 20 brand DTC iscritti alla piattaforma. Questi rappresentano settori come abbigliamento e accessori, cosmetici, arredamento per la casa e servizi sanitari, tra gli altri.

Sul versante del game publishing, più di una decina di editori di giochi per mobile di livello mondiale hanno accettato di pubblicare i loro giochi con il kit di sviluppo Sayollo SDK.

Tra questi: Flying Squirrel Games, T-Bull Games, GameEon, EZ Gamez e Peaksell Games.

Gaming commerce su mobile

gComm offre uno strumento completo di gaming commerce, capace di trasformare qualsiasi gioco mobile in uno shop digitale che permette sia di pubblicizzare che di vendere prodotti direttamente all’interno del gioco.

Infatti, durante l’esperienza di gaming, l’utente vede una varietà di annunci che si integrano con l’ambiente nativo del gioco, senza mai interrompere il gameplay. E con l’opportunità di acquistare i prodotti pubblicizzati.

Al giocatore potrebbe essere offerto uno sconto in base al livello di gioco che ha superato. Così come, ad esempio, la possibilità di scegliere di acquistare l’oggetto, o di continuare a giocare e guadagnare uno sconto ancora maggiore.

Al momento dello shopping, l’intero ordine di acquisto si svolge in una finestra popup che permette al giocatore di inserire tutte le informazioni necessarie.

Una volta che il processo di acquisto viene completato, il popup si chiude e il giocatore può tornare a giocare, senza aver mai lasciato l’app del gioco.