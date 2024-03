Fortinet: formazione gratuita in cybersecurity per colmare lo skill gap

Fortinet, società globale specializzata nella cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, annuncia la sua adesione all’iniziativa Cybersecurity Skills Academy della Commissione Europea.

Attraverso il Fortinet Training Institute, Fortinet si impegna a offrire gratuitamente il suo programma di formazione e sensibilizzazione sulla cybersecurity a 75.000 persone in Europa nei prossimi tre anni. Questo impegno ha lo scopo di ridurre la carenza di competenze in materia di cybersecurity nell’Unione Europea (UE), contribuendo ulteriormente all’obiettivo di Fortinet, definito nel 2021, di formare un milione di persone in tutto il mondo in materia di cybersecurity nell’arco di cinque anni.

“La carenza di competenze tecnologiche e di talenti nel settore informatico è una problematica globale che deve essere affrontata come una priorità. In un Paese come il nostro, caratterizzato da alti tassi di disoccupazione specialmente tra i giovani, questo tipo di formazione non è solo una necessità, ma anche una opportunità per le persone. Come già evidenziato da ENISA la mancanza di competenze cyber rischia di minare le capacità di difesa della UE e quindi l’Europa ha bisogno di ampliare le competenze in materia di cyber security. Questa iniziativa si inserisce in questo contesto dove le difese vanno predisposte non solo a livello di singola nazione Italia ma in un ambito più vasto per combattere un cyber crime operante su una scala sempre più globale”, ha dichiarato Massimo Palermo, VP & Country Manager, Italia e Malta di Fortinet.

Le tattiche dei cybercriminali – sottolinea Fortinet – stanno diventando sempre più sofisticate ed essi stanno rapidamente individuando i modi per eludere i controlli di sicurezza. Tuttavia, molti dirigenti aziendali non dispongono del personale di sicurezza necessario per proteggere in modo adeguato le reti della propria organizzazione. Circa il 40% dei decision maker in ambito IT dell’UE trova difficile reclutare, assumere e trattenere professionisti della sicurezza qualificati e quasi il 50% afferma che è difficile raggiungere gli obiettivi di diversità che prevedono l’assunzione di un maggior numero di donne, veterani militari e persone provenienti da ambienti minoritari.

La Cybersecurity Skills Academy, introdotta dalla Commissione europea nel 2023, ha l’obiettivo di contribuire a colmare il divario di competenze in materia di cybersecurity nell’UE, riunendo enti pubblici e privati per migliorare le competenze e sviluppare la forza lavoro in questo settore. L’Academy offre un unico punto di accesso per individui, istituzioni accademiche e organizzazioni per accedere a formazione, certificazioni e opportunità di finanziamento nel campo della cybersecurity.

Aderendo a questa importante iniziativa, Fortinet metterà a disposizione – attraverso la Cybersecurity Skills Academy – il piano formativo del Programma di certificazione del Fortinet Training Institute, con lo scopo di aumentare ulteriormente l’accesso alla formazione sulla consapevolezza della cybersecurity per sviluppare set di competenze essenziali e aiutare gli individui a crescere nella loro carriera nel campo della sicurezza o a muovere i primi passi nel settore.

“Fortinet si impegna a rendere accessibile a tutti l’istruzione e la formazione in materia di cybersecurity per far fronte alla carenza di talenti a livello globale; le partnership pubblico-private svolgono un ruolo fondamentale in questo sforzo. La nostra collaborazione con la Cybersecurity Skills Academy della Commissione Europea è in linea con il nostro obiettivo di fornire formazione sulla cybersecurity a un milione di persone a livello globale entro il 2026. Non vediamo l’ora di fornire ulteriori opportunità di apprendimento a persone in tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea per sviluppare la forza lavoro nel settore cyber nella regione”, ha dichiarato Rob Rashotte, Vice President of Global Training and Global Field Enablement di Fortinet.

Il coinvolgimento di Fortinet nell’iniziativa Cybersecurity Skills Academy della Commissione Europea – afferma l’azienda – affonda le radici nel suo impegno di lunga data volto a colmare il divario nelle competenze in materia di cybersecurity a livello mondiale.

Il Fortinet Training Institute è al servizio dei professionisti dell’IT e della sicurezza, degli studenti, degli educatori e delle comunità svantaggiate, tra cui donne e veterani, attraverso i suoi vari programmi, tra cui l’Academic Partner program e l’Education Outreach program. Per contribuire ulteriormente a far progredire questa attività, Fortinet fa parte di diverse partnership pubblico-privato, tra cui la partecipazione agli impegni della National Cyber Workforce and Education Strategy della Casa Bianca, introducendo una formazione gratuita sulla sicurezza per gli educatori e gli studenti delle scuole primarie e secondarie degli Stati Uniti. Questa formazione gratuita è stata estesa ai distretti scolastici di Regno Unito, Canada, Australia e Brasile. Tutti questi sforzi contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo di Fortinet di formare un milione di persone in ambito cyber a livello globale entro il 2026.