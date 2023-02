Fortinet annuncia FortiSP5, la più recente innovazione della tecnologia ASIC proprietaria, che consente di compiere importanti passi avanti nella protezione dei confini distribuiti delle reti.

Frutto di oltre 20 anni di investimenti e innovazioni nella tecnologia ASIC da parte di Fortinet, FortiSP5 offre significativi vantaggi in termini di potenza di calcolo sicura rispetto alle CPU e agli ASIC di rete tradizionali, costi e consumi inferiori, e la capacità di abilitare nuove infrastrutture sicure per filiali, campus, 5G, edge compute, operational technology e altro ancora.

“Con FortiSP5, Fortinet stabilisce ancora una volta nuovi record nel settore per prestazioni, costi ed efficienza energetica. In qualità di unico fornitore di cybersecurity che sfrutta ASIC appositamente sviluppati, un investimento di oltre 20 anni nell’innovazione, Fortinet offre una potenza di calcolo sicura che supporterà la prossima generazione di infrastrutture altrettanto sicure”, afferma Ken Xie, Founder, Chairman of the Board, and Chief Executive Officer at Fortinet.

Da Fortinet innovazione nelle prestazioni dei chip personalizzati

Grazie a un design specifico per le applicazioni e ai processori multi-core integrati per favorire la convergenza delle funzioni di networking e sicurezza, FortiSP5 è in grado di offrire:

Prestazioni del firewall 17 volte più veloci rispetto alle principali CPU standard.

Prestazioni del Next Generation Firewall (NGFW) 3,5 volte più veloci rispetto alle principali CPU standard per gestire livelli più alti di ispezione del traffico per rilevare e bloccare le minacce.

Crittografia 32 volte più rapida per proteggere i dati sensibili e mettere in sicurezza le reti private virtuali.

2,5 Gbps di ispezione profonda SSL per fornire la potenza di elaborazione necessaria a ispezionare il traffico crittografato alla ricerca di malware senza problemi di performance.

Avvio sicuro per consentire solo il lancio del software del sistema operativo approvato, proteggendo così le infrastrutture critiche da manomissioni dolose.

Protezione DDoS volumetrica per contrastare gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service).

Incapsulamento accelerato via hardware VXLAN/GRE per consentire l’interconnettività sicura delle reti distribuite.

Qualità del servizio (QoS) accelerata via hardware per migliorare la user experience con QoS dedicato per applicazioni sensibili come le videoconferenze.

Notevoli risparmi sui costi e sull’energia

Essendo un chip a 7 nanometri di quinta generazione, FortiSP5 racchiude più funzionalità in un fattore di forma più piccolo per garantire:

Consumo energetico inferiore dell’88% rispetto alla CPU leader del settore.

Prestazioni per watt leader del settore.

Rapporto prezzo/prestazioni leader del settore.

Supporto di un maggior numero di applicazioni per abilitare importanti casi d’uso

Grazie alla capacità di avviare ed eseguire contemporaneamente il doppio delle applicazioni, ad esempio NGFW, zero-trust network access (ZTNA), SD-WAN e ispezione SSL, rispetto alla generazione precedente, FortiSP5 può supportare casi d’uso quali:

Filiale/Campus: FortiSP5 garantisce la transizione a SD-Branch in modo efficiente e conveniente in un fattore di forma ridotto, consentendo così al personale che si occupa di IT di semplificare la gestione e ridurre gli OpEx, aumentando al contempo l’uptime della rete. Inoltre, dal momento che un numero sempre maggiore di organizzazioni sceglie di adottare il cloud e il modello di lavoro ibrido, FortiSP5 sarà un elemento trainante per la Secure SD-WAN, al fine di supportare i clienti nell’accesso alle applicazioni in modo sicuro e senza interruzioni ovunque, offrendo al contempo una user experience coerente con una piattaforma ottimizzata.

Edge Compute: poiché l’edge computing migliora l’efficienza e il controllo dei costi attraverso l’elaborazione vicina ai confini, FortiSP5 supporta le reti ad alta velocità e la protezione dalle minacce per ambienti sia commerciali che di operational technology (OT), riducendo al minimo i colli di bottiglia per il traffico.

Operational Technology: la convergenza di IT e OT ha esposto l’infrastruttura a maggiori rischi relativi alla sicurezza che possono compromettere le operazioni. FortiSP5 consente una convergenza scalabile, proteggendo le infrastrutture OT e IT con un’unica piattaforma ad alte prestazioni.

5G: l’adozione del 5G è in aumento nelle reti aziendali, alimentando così l’innovazione ai confini grazie alla maggiore larghezza di banda e alla minore latenza. FortiSP5 consente una transizione senza soluzione di continuità per supportare il 5G con una piattaforma ottimizzata e sostenibile.

Comprovata tecnologia “System on a Chip”

FortiSP5 supporterà la prossima generazione di firewall FortiGate, entry e mid-range, che saranno presentati nel corso dell’anno. Giunta alla quinta generazione, la tecnologia proprietaria System on a Chip di Fortinet ha comprovata esperienza nel potenziare i prodotti e le soluzioni più performanti del settore. Alcuni esempi sono:

Fortinet è stata nominata Leader nel Magic Quadrant™ Gartner® 2022 per i firewall di rete,¹ segnando la tredicesima volta che Fortinet è stata riconosciuta in questo Magic Quadrant.

Un recente studio di Forrester2 ha evidenziato come i clienti che hanno implementato la soluzione Secure SD-WAN di Fortinet, supportata dalla tecnologia FortiGate e SOC, abbiano ottenuto un ritorno sull’investimento del 300% in 3 anni con un periodo di ammortamento di soli 8 mesi.

Fortinet supporta gli obiettivi di sostenibilità

L’efficienza energetica e le prestazioni per watt di FortiSP5 e dei prodotti che sfruttano questo chip aiuteranno le aziende a ridurre i propri requisiti di energia e spazio. Fortinet è sempre impegnata nell’innovazione sostenibile dei propri prodotti per garantire che ogni generazione consumi meno energia e sia costruita in modo più sostenibile.

Ad oggi, la sede di Sunnyvale di Fortinet è una struttura a zero emissioni nette e si prevede di rendere le operazioni globali completamente neutre dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2030. Fortinet è stata recentemente inserita negli Indici Dow Jones Sustainability World e North America 2022 come una delle migliori aziende sostenibili al mondo, evidenziando così il suo impegno nel realizzare una società sostenibile.