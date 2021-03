I fondi Apax investono sulla transizione digitale italiana acquisendo Lutech

Lutech ha annunciato la firma dell’accordo definitivo per l’acquisizione da parte di fondi gestiti da Apax, tra le principali società globali di private equity, specializzata negli investimenti nei settori Tech, Services, Healthcare e Internet/Consumer.

I fondi Apax succedono a One Equity Partners, che aveva acquisito Lutech nel 2017 e accompagnato il gruppo in un percorso di successo che ha visto oltre 15 operazioni di acquisizione (l’ultima in ordine di tempo, quella di BeeToBit) e un EBITDA quasi triplicato in quattro anni.

Come riporta una nota ufficiale, termini finanziari della transazione, soggetti alle approvazioni normative applicabili, non sono stati resi noti. Tuttavia la stampa finanziaria (Sole 24 Ore) riporta un valore dell’operazione, di cui gli advisor sono Nomura e Raymond James, prossimo ai 500 milioni di euro.

Fondata nel 2001 Lutech è uno dei principali fornitori italiani di servizi e soluzioni IT, a capo di un gruppo che impiega oltre 2600 professionisti per la transizione digitale di grandi clienti e pmi del settore pubblico e privato, in Italia e all’estero, con competenze specifiche in note settori verticali, tra cui energy e utilities, fashion, financial services, healthcare, manufacturing, media, public sector, retail e telco.

Lutech fornire una gamma di soluzioni tra cui la definizione della digital strategy per l’innovazione delle tecnologie aziendali, prodotti software proprietari, system integration e l’offerta di servizi gestiti per la security, il network e il cloud.

L’azienda inoltre riconosciuta per le sue skill in ambito digital customer engagement, next-gen IT infrastructure, cloud transformation, insieme a soluzioni per servizi finanziari, cyber security, IoT, Big Data e eHealth.

I fondi Apax, in collaborazione con il management team di Lutech, porteranno avanti il percorso di crescita dell’azienda, organica e per acquisizioni, concentrandosi sull’espansione di fattori chiave di valore, come l’offerta di digital services, e allo stesso tempo accelerando la strategia di M&A. Il team Tech di Apax ha una profonda conoscenza del mercato dei servizi IT, nonché una conoscenza specifica del mercato italiano maturata attraverso precedenti investimenti.

Per Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech, “negli anni, Lutech è diventata un attore di primo piano in Italia con un’autentica offerta end-to-end a supporto dell’evoluzione digitale dei clienti. La significativa esperienza di Apax sarà la forza per dare nuovo impulso ai nostri piani di crescita“.