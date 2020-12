Fire TV, in arrivo la nuova interfaccia

Presto Amazon renderà disponibile una nuova interfaccia Fire TV su Fire TV Stick (3a generazione) e Fire TV Stick Lite con quello che descrive in una nota come “il più grande aggiornamento dell’interfaccia di Fire TV mai realizzato“.



Disponibile sulla nuova Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite, la nuova interfaccia utente servirà a dare un’esperienza più personalizzata, veloce e intuitiva.

L’elenco delle funzionalità principali fornito da Amazon inizia con il design e navigazione riprogettati per rendere più semplice e immediato raggiungere ciò che si sta cercando.

Con il Menù Principale al centro dello schermo sarà possibile navigare verso le funzionalità più importanti, come i propri Profili, la Libreria, la Home, la pagina di ricerca.

Nella parte superiore è possibile scoprire contenuti popolari e guardarne i trailer, nella parte inferiore si potrà sfogliare una vasta selezione di film e serie.

Anche la schermata Home è stata riprogettata per consentire di trovare suggerimenti di film e serie TV dai servizi di streaming in abbonamento come Prime Video e, in più, suggerimenti sulle App e i Giochi più popolari.

I suggerimenti dei contenuti appaiono nella riga Suggeriti per te e si perfezioneranno nel corso del tempo sulla base dell’utilizzo della piattaforma.

Migliorata anche la scoperta dei contenuti: nella sezione Trova è possibile fare ricerche, sfogliare filtrando ad esempio per Film o Serie TV, oppure esplorare le categorie consigliate come Fantascienza o Documentari.

È possibile anche trovare i contenuti più adeguati per i propri gusti attraverso l’utilizzo della barra Cerca per eseguire ricerche personalizzate; utilizzare Più popolari nella home page per visualizzare i contenuti popolari disponibili per un accesso rapido; sfogliare rapidamente con App Peeks le proprie app preferite per vedere quali sono disponibili.

Con i profili utente Fire TV offre un’esperienza personalizzata per un massimo di sei persone: dopo aver impostato un profilo vocale Alexa per cambiare i profili di Fire TV serve dire “Alexa, passa al mio profilo”.

E a proposito di Alexa, consente di usare la voce per navigare nell’interfaccia utente: basta dire “Alexa, vai a Home” o “Alexa, vai alla Libreria”.

È possibile anche dire frasi come “Alexa, mostrami film d’azione”. Inoltre, in arrivo all’inizio del prossimo anno, Alexa Explore fornirà una sezione dedicata in cui sarà possibile scoprire tutte le funzionalità di Alexa, visualizzare i dispositivi domestici intelligenti connessi e altro ancora.

La nuova esperienza Fire TV sarà disponibile per gli utenti Fire TV Stick di terza generazione e Fire TV Stick Lite nelle prossime settimane.