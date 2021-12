Fintech e factoring si incontrano all’insegna dell’automazione

Arcares, società del gruppo Lutech e modefinance integrano le piattaforme K4F e Tigran e creano una soluzione end-to-end per l’innovazione dei servizi di factoring.

Arcares, società del Gruppo Lutech e provider di soluzioni per il factoring e modefinance, fintech specializzata nella valutazione del rischio di credito delle aziende e Agenzia di Rating (CRA ed ECAI) e già partner di TeamSystem, integrano le propio per l’integrazione delle piattaforme proprietarie K4F e Tigran per il primo sistema completamente digitale ed integrato per l’automazione nella gestione del factoring in ottica open finance.

In virtù dell’accordo, modefinance e Arcares integrano la soluzione di Rating-as a-service brevettata Tigran all’interno della soluzione K4F – Keystone for Finance, piattaforma di factoring, per permettere di analizzare e gestire in maniera automatica l’intera pratica di delibera dell’affidamento ed erogazione del credito, elaborando in maniera accurata ed elastica tutti i criteri di assumibilità.

La soluzione tecnologica derivante, nello specifico, è pensata per la migliore gestione automatizzata della PEF e dei flussi di analisi, sulla base di criteri e parametri prestabiliti, per ottenere una verifica in tempo reale nel processo di valutazione della fattibilità o meno di istruttoria di una pratica.

Nella pratica Tigran contribuirà ad incrementare le capacità di valutazione del rischio di credito, all’interno della PEF del K4F, con le caratteristiche proprie di modularità ed alta flessibilità all’interno della procedura.