TeamSystem investe nel rating fintech con Modefinance

TeamSystem ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Modefinance, realtà triestina registrata come agenzia di rating secondo regolamento ESMA, tramite una partecipazione iniziale del 59% con opzione a salire fino al 100% entro il 2025.

Il 43% di queste quote era posseduto dal Gruppo Kauri (già Corvallis), operatore di System Integration e BPO, partecipato da Kauri Due e da Alkemia SGR. Si tratta della sesta operazione di TeamSystem da inizio anno.

Modefinance è considerata la prima Fintech Rating Agency in Europa e si è imposta sul mercato grazie all’utilizzo di metodologie proprietarie che integrano Big Data e intelligenza artificiale per la valutazione del rischio di credito di imprese e banche.

I software creati da Modefinance sono Tigran, soluzione che integra le funzionalità ed i servizi di un’agenzia di rating in una piattaforma web modulare per l’automatizzazione del processo di valutazione del rischio di controparte e di gestione del portafoglio investimenti ed esposizioni, e S-Peek, applicazione web e mobile che permette di consultare in maniera semplice ed economica il credit score, il fido commerciale e le principali informazioni finanziarie relative a più di 25 milioni di aziende in tutt’Europa.

Le soluzioni di Modefinance sono integrate in TeamSystem Check Up Impresa, piattaforma in cloud perprofessionisti e aziende, che permette di monitorare costantemente lo stato di salute del business e prevenire situazioni di crisi.

L’operazione è stata seguita per TeamSystem dalla direzione interna M&A e dall’Avv. Michele Ventura dello Studio Gattai Minoli Agostinelli e Partner, mentre i venditori sono stati assistiti dall’avvocata Debora Cremasco dello Studio Lambertini e Associati e dall’avvocato Giancarlo Capolino-Perlingieri dello studio CP-DL Law Firm.