Fastweb apre un nuovo data center a Roma e punta al cloud

Fastweb rafforza il proprio posizionamento nella trasformazione digitale delle imprese e della PA, puntando sull’edge computing e sulla realizzazione di un cloud nazionale, come invocato dal ministro per l’Innovazione e la transizione digitale, Vittorio Colao e come previsto dal PNRR.

Lo fa con un nuovo data center, aperto a Roma e che si aggiunge a quello di Milano, con cui Fastweb offrirà servizi Ict avanzati e di cloud al mercato enterprise e della Pubblica Amministrazione.

Fastweb ha avviato una nuova fase della propria strategia che prevede l’investimento in infrastrutture di prossimità per offrire servizi di elaborazione dati e capacità computazionale in un’ottica cloud first e con la massima attenzione al tema della sicurezza dei dati delle imprese e pubbliche amministrazioni.

Il data center al centro della trasformazione digitale

Per il Chief Enterprise Officer di Fastweb, Augusto Di Genova, i data center sono grandi abilitatori tecnologici e con la trasformazione digitale della PA prevista dal PNRR “giocheranno un ruolo chiave nell’adozione di soluzioni avanzate. Con il nuovo ambiente tecnologico di Roma rafforziamo ulteriormente le nostre dotazioni infrastrutturali per offrire ai nostri clienti servizi digitali di ultima generazione, accessibili in modo semplice e sicuro. Un percorso testimoniato anche dalla nostra adesione al progetto Gaia X”.

Il nuovo data center di Fastweb è efficiente e sostenibile: è alimentato al 100% da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili

La prossimità geografica consente di contare su prestazioni ancora più elevate per le applicazioni ICT basate sulla bassa latenza, come per esempio le applicazioni IOT e quelle in tempo reale, che richiedono tempi di risposta rapidissimi nello scambio dei dati.

Situato presso il Tecnopolo Tiburtino, che insieme al Tecnopolo di Castel Romano costituisce il primo centro tecnologico di Roma, il data center viene dichiarato in grado di assicurare performance elevatissime e la massima efficienza grazie all’automazione nella fornitura di servizi di cloud e di housing.

Il data center è interconnesso alla rete a banda ultralarga di Fastweb con collegamenti fino a 10 Gigabit al secondo e al Data Center Tier IV di Milano attraverso oltre 3.000 Km di fibra ottica dedicata, aumentando ulteriormente il livello di protezione da attacchi informatici.

Il nuovo data center è certificato Rating 4, il massimo livello previsto dallo standard ANSI-TIA che valuta la resilienza di un data center, ovvero la sua capacità di garantire la continuità, senza interruzioni, dei servizi erogati.