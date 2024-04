Factorial raccoglie 80 milioni di dollari con General Catalyst

Factorial, la piattaforma all-in-one che supporta le PMI di tutto il mondo nella gestione del business e delle risorse umane, annuncia oggi la chiusura di un investimento Go-To-Market di 80 milioni di dollari da parte di General Catalyst, una delle principali società di venture capital con sede negli Stati Uniti. Questo finanziamento arriva dopo che Factorial ha chiuso nell’ottobre 2022 una serie C da 120 milioni di dollari, fortemente sovrascritta e guidata da Atomico, rendendo così Factorial un Unicorno.

Factorial, in qualità di azienda SaaS, di norma investe liquidità iniziale nella vendita del proprio prodotto a nuovi clienti e nella crescita dell’attività. Grazie all’investimento di General Catalyst, Factorial può accelerare lo sviluppo senza incidere sul bilancio o diluire gli attuali azionisti, finanziando parte dei costi con l’investimento e senza gravare sulla società, poiché General Catalyst detiene il relativo rischio, spiega l’azienda.

Quest’ultima iniezione di liquidità, che va ad aggiungersi ai milioni a tre cifre ricavati dal successo della Serie C del 2022, rafforza la posizione di Factorial per portare avanti la sua attuale traiettoria di crescita con una flessibilità senza precedenti nel suo bilancio, sottolinea l’azienda. Questo rafforzamento finanziario non solo preserva il patrimonio netto, ma consente anche investimenti strategici nello sviluppo dei prodotti e nella progettazione. Di conseguenza, Factorial può accelerare la fornitura di prodotti di alta qualità ai propri clienti.

Factorial in Italia

In Italia, Factorial, ha registrato una crescita di 3x anno su anno ed è presente su tutto il territorio come partner ed alleato delle PMI italiane dai 15 ai 500 dipendenti in settori che vanno dal manifatturiero al turismo, fino alle startup più innovative, come Unobravo, Casavo e Roboze. Le soluzioni che più di tutte in Italia, negli anni precedenti come nei primi mesi di questo 2024, hanno accolto il favore degli addetti alle Risorse Umane – afferma il team – sono senza ombra di dubbio le funzionalità di assunzione del personale, rilevazione presenze, richiesta ferie e permessi e gestione del talento.

Con questo nuovo investimento, Factorial mira a far crescere in modo esponenziale le sue partnership e integrazioni, rafforzando la sua posizione come piattaforma di riferimento per soluzioni di gestione delle risorse umane e aziendali nel mercato italiano.

“Siamo una delle aziende di software a più rapida crescita in Europa e per questo motivo volevamo avere la possibilità di mantenere la nostra traiettoria di crescita senza necessità di un round di finanziamento. Questa partnership con General Catalyst è esattamente ciò che stavamo cercando. Possiamo concentrarci sulla realizzazione di ottimi prodotti e sull’assistenza a un maggior numero di clienti senza preoccuparci della raccolta di fondi”, ha dichiarato Jordi Romero, CEO e co-fondatore di Factorial. “General Catalyst è uno degli investitori tecnologici più affidabili al mondo e questo ha reso il processo molto semplice. In particolare, è un’azienda che comprende la qualità del business e del mercato”.

“Conoscendo il team di Factorial da anni e avendo visto la sua crescita e le prestazioni dei suoi clienti, General Catalyst ha scelto di investire in modo strategico e di potenziare la capacità dell’azienda di raggiungere il mercato. Questa decisione è in linea con il nostro obiettivo di identificare e sostenere iniziative innovative con un impatto sostanziale sul settore”, ha aggiunto Pranav Singhvi, amministratore delegato di General Catalyst.

“Pensiamo che il finanziamento delle vendite e del marketing rappresenti una svolta per Factorial. Grazie a General Catalyst, saremo in grado di accelerare i nostri sforzi per l’acquisizione di clienti, in modo efficiente dal punto di vista del volume di capitale, assicurando così una crescita sostenibile e rapida e raddoppiando di fatto il ritorno sul capitale proprio per i nostri investitori”, ha dichiarato il CFO di Factorial, Moran Laufer.

“Questo investimento è una forte testimonianza della capacità di recupero e dell’alta qualità del business, nonché del motore go-to-market, che Jordi, Bernat e il team di Factorial stanno realizzando e rappresenta un’ulteriore conferma del fatto che Factorial sta emergendo come azienda tecnologica europea leader di categoria”, ha affermato il partner di Atomico Luca Eisenstecken, che ha guidato il precedente finanziamento di serie C ed è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Factorial come parte di quel round.