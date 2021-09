Facebook Portal diventa business: gli smart display per il lavoro ibrido

Facebook ha annunciato due nuove aggiunte alla linea Portal di smart display e dispositivi di videochiamata.

Il Portal Go da 10 pollici è un modello portatile e il Portal+ di nuova generazione ha un display inclinabile HD da 14 pollici.

Inoltre, Facebook sta anche rilasciando nuove funzionalità per le piccole imprese con Portal for Business.

Portal Go porta il meglio delle videochiamate di Portal Smart Camera in una nuova versione portatile. È progettato – ha messo in evidenza Facebook – per consentire agli utenti di spostare le conversazioni da una stanza all’altra, grazie alla maniglia integrata e alla batteria a lunga durata che ne facilitano la portabilità.

Il Portal Go include una fotocamera da 12MP con un campo visivo ultrawide per videochiamate coinvolgenti. Ed è anche uno speaker portatile.

Il nuovo Portal+ da 14 pollici dispone di una Smart Camera da 12MP con un campo visivo ultrawide e di altoparlanti stereo.

Con la diffusione del lavoro a distanza e ibrido, ha sottolineato Facebook, Portal può fare da schermo dedicato per le call di lavoro, liberando il computer per altre attività come prendere appunti, visualizzare una presentazione o il multitasking.

Ma la novità è più interessante non è, a nostro avviso, hardware.

Con il lavoro a distanza che sta diventando una strategia a lungo termine e i team distribuiti che hanno esigenza di modi più efficienti per collaborare, Facebook sta reimmaginando il modo in cui Portal viene usato per lavorare, a casa e in ufficio, abilitando nuove opportunità di collaborazione per fare business.

Facebook Portal per fare business

A partire da dicembre, Facebook aggiungerà il supporto per Microsoft Teams per tutti i dispositivi touch Portal, compresi Portal Go e Portal+.

Con un dispositivo dedicato a Teams, Facebook intende offrire tutto ciò di cui si ha bisogno per supportare il proprio flusso di lavoro, con funzioni che includono calendario, contatti, condivisione di file e chat. Inoltre, Teams ha la sicurezza Microsoft integrata con la protezione delle app Microsoft Intune.

Facebook sta anche lanciando Portal for Business, un nuovo servizio per le PMI per sfruttare le videochiamate e gli strumenti di collaborazione di Portal, distribuendo e gestendo facilmente i dispositivi.

Con Portal for Business, ha messo in evidenza Facebook, le PMI saranno in grado di creare e gestire account Facebook Work per i loro team.

Questo è un nuovo tipo di account su Portal e sarà disponibile per molti prodotti di lavoro di Facebook nel corso del prossimo anno.

Portal Device Manager permette alle aziende di gestire i dispositivi che sono stati impostati dai dipendenti con accesso a Portal for Business.

Rende facile la distribuzione e la gestione dei dispositivi Portal con funzioni per controllare gli account di lavoro, gestire le impostazioni e vedere lo stato del dispositivo e riavviare o resettare questi dispositivi. Il tutto da remoto, indipendentemente da dove si trova la forza lavoro aziendale.

Portal for Business è attualmente in closed beta negli Stati Uniti.

Facebook al momento non fa cenno a una possibile timeline per l’apertura per tutti e per l’espansione ad altre aree geografiche ma immaginiamo che l’intenzione di allargare la disponibilità del nuovo servizio ci sia.