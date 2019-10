La società di Mark Zuckerberg ha annunciato di aver avviato i test di Facebook News, un nuovo spazio del più popolare social network dedicato in modo specifico alle notizie.

L’azienda ha iniziato a testare il servizio mediante la distribuzione a un gruppo limitato di persone negli Stati Uniti.

Con Facebook News il social network intende offrire agli utenti un maggiore controllo sulle storie che visualizzano così come la possibilità di esplorare una gamma più ampia dei loro interessi per quel che riguarda le notizie, direttamente dall'app di Facebook.

Il nuovo servizio evidenzia anche le storie di carattere nazionale più rilevanti della giornata. Gli articoli riguardanti le notizie, inoltre, continueranno ad apparire nel News Feed come fanno oggi.

L’interesse di Facebook per il mondo dell’informazione non è nuovo e con il servizio News la società sembra tentare una ulteriore strada per estendere la piattaforma dai soli contenuti generati dagli utenti a sorgenti di contenuti giornalistici.

Facebook, nel presentare il nuovo servizio, sottolinea che il giornalismo svolge un ruolo fondamentale nelle nostre democrazie: quando le notizie sono riportate in modo approfondito e hanno una provenienza attendibile, forniscono alle persone informazioni su cui fare affidamento.

Tuttavia, proprio se si ha a cuore la tenuta della democrazia, non si può non avere qualche perplessità sul fatto che un’azienda privata, peraltro con una storia non immacolata per quel che riguarda la trasparenza e la gestione dei dati degli utenti, possa ergersi a filtro delle fonti di informazione affidabili e dei contenuti da presentare agli utenti, sulla più vasta piattaforma social esistente.

Prima di iniziare a sviluppare Facebook News, ha sottolineato lo stesso Mark Zuckerberg, l’azienda ha raccolto il feedback da parte dei giornalisti, delle testate giornalistiche e degli editori.

Facebook è dunque partita da questo feedback per progettare il modo in cui presentare le notizie e quali analisi fornire.

Le funzionalità chiave di Facebook News sono: Today’s Stories, le storie del giorno selezionate da un team di giornalisti; la personalizzazione basata sulle notizie che l’utente legge, condivide e segue; sezioni tematiche per approfondire business, intrattenimento, salute, scienza e tecnologia e sport; una sezione abbonamenti per gli utenti che hanno collegato le loro iscrizioni ai servizi di notizie a pagamento al proprio account Facebook; controlli per nascondere articoli, argomenti e editori che l’utente non desidera visualizzare.

Facebook evidenzia che il servizio è dedicato sia agli utenti che agli editori: è dunque un aggregatore di news, ma non fa affidamento solo ad algoritmi software e al machine learning: include anche attività, come ad esempio di selezione delle notizie, svolte da un team editoriale umano.

Inoltre, l’intenzione dichiarata di Facebook è di non limitarsi ai grandi editori, ma di cercare di coinvolgere anche il mondo del citizen journalism.

Maggiori informazioni su Facebook News sono disponibili sul sito del servizio.