Facebook conferma l’acquisizione di Kustomer

Facebook ha raggiunto un accordo per acquisire Kustomer, un CRM innovativo che consente alle aziende di gestire efficacemente tutte le interazioni con i clienti attraverso l’omnicanalità.

Dan Levy, VP of Ads and Business Products, and Matt Idema, COO, WhatsApp ha dichiarato che l’obiettivo con Kustomer è semplice: offrire alle aziende l’accesso agli strumenti migliori che forniscono un servizio e un supporto eccellenti.

Poiché le aziende si adattano a un ambiente digitale in evoluzione, cercano soluzioni che mettano le persone al centro, soprattutto quando si tratta di comunicazione. Qualsiasi azienda sa che quando squilla il telefono, deve rispondere. I testi e i messaggi sono diventati sempre più importanti quanto quella telefonata e le aziende devono adattarsi.

Continua Levy, abbiamo assistito in prima persona a questo cambiamento poiché ogni giorno più di 175 milioni di persone contattano le aziende tramite WhatsApp.

Questo numero è in crescita perché la messaggistica offre una migliore esperienza complessiva del cliente e incentiva le vendite per le aziende. A tal fine, La società ha recentemente annunciato diversi aggiornamenti API per WhatsApp e Messenger , che consentono un’ulteriore integrazione negli strumenti dei nostri partner e un onboarding più rapido per aiutare le aziende a gestire le comunicazioni con i clienti.

Facebook ha dichiarato che Kustomer è una piattaforma CRM omnicanale che riunisce le conversazioni dei clienti da vari canali in una visualizzazione a schermo singolo. Aiuta le aziende ad automatizzare le attività ripetitive in modo che i loro agenti possano massimizzare il tempo e la qualità delle interazioni con i clienti.

Facebook prevede di supportare le operazioni di Kustomer fornendo le risorse di cui ha bisogno per espandere la propria attività, migliorare e innovare la propria offerta di prodotti e soddisfare i propri clienti. In questo modo, più persone beneficeranno di un servizio clienti più veloce, più ricco e disponibile quando e come ne hanno bisogno, che si tratti di telefono, e-mail, chat web o messaggistica.

Kustomer è una delle tante soluzioni in questo campo e continueremo a supportare le numerose opzioni che le aziende hanno per integrare la loro piattaforma CRM preferita con i nostri servizi di messaggistica. Vogliamo che le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori scoprano il valore della messaggistica e disporre di un ecosistema di partner dinamico è fondamentale per offrire ai nostri clienti la possibilità di scelta.

Infine, Levy ha espresso il proprio entusiasmo per il futuro con Kustomer, sperando di accogliere presto i co-fondatori Brad Birnbaum e Jeremy Suriel e il resto del team Kustomer su Facebook.