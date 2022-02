F5 Distributed Cloud Services: la piattaforma per la sicurezza del cloud

F5 ha presentato gli F5 Distributed Cloud Services, il più grande sviluppo nel portfolio delle soluzioni di sicurezza e delivery delle applicazioni dell’azienda, pensato per offrire sicurezza, networking multi-cloud e computing edge-based su una piattaforma SaaS unificata.

F5, inoltre, introduce la prima nuova soluzione creata sulla piattaforma, F5 Distributed Cloud WAAP (Web Application and API Protection), che accresce le capacità delle tecnologie di sicurezza di F5 riunendole in un’unica offerta SaaS.

Per essere competitive e soddisfare la domanda dei clienti, oggi le aziende fanno sempre più affidamento su implementazioni multi-cloud e portafogli applicativi complessi. Nell’edizione 2022 della ricerca State of Application Strategy Report, F5 ha scoperto che ben l’88% delle organizzazioni oggi utilizza architetture applicative sia legacy che moderne, e il 70% opera su più cloud, il che espande ulteriormente la superficie a disposizione degli attacchi informatici, costringendo le aziende a implementare controlli di sicurezza multipli, su ambienti differenti, rinunciando all’omogeneità delle policy.

F5 Distributed Cloud Services

La F5 Distributed Cloud Platform fornisce servizi di sicurezza e delivery delle app cloud-native e SaaS-based. I servizi sono gestiti centralmente, ma possono essere implementati ovunque l’app risieda per accrescere i risultati del business e offrire una customer experience di livello superiore.

Basati sulla combinazione della piattaforma e dei servizi acquisiti da Volterra con le soluzioni di sicurezza F5 e Shape, i servizi cloud distribuiti di F5 possono:

Essere implementati in modo nativo in ambienti multi-cloud, data center ed edge

Fornire una visibilità end-to-end e un controllo delle policy su tutte le app da un’unica dashboard

Fornire una rete globale privata ed integrata, con presenza in più di 20 grandi realtà metropolitane.

Esistono già diversi F5 Distributed Cloud Services disponibili per i clienti F5: F5 Distributed Cloud Multi-Cloud Transit, che abilita la funzionalità di rete multi-cloud (MCN) con connettività sicura e performante tra differenti cloud, utilizzando firewall di rete ad alte prestazioni, e F5 Distributed Cloud Load Balancer and Kubernetes Gateway che fornisce un sistema di bilanciamento del carico integrato con Kubernetes e le gateway API, per distribuire facilmente carichi di lavoro moderni e microservizi tra cluster distribuiti, diverse location e provider di servizi cloud.

La piattaforma dispone anche di funzionalità di cloud native computing all’edge della rete, note come app delivery network (ADN), che migliorano l’esperienza dell’utente finale distribuendo le applicazioni sull’edge di F5 Global Network.

Con il lancio del nuovo servizio, F5 ha adottato misure per integrare la customer experience rispetto a tutto il portfolio di soluzioni, semplificando anche la denominazione dei prodotti. Molti servizi, noti in passato come F5, Shape e Volterra sono ora rinominati come F5 Distributed Cloud Services. Tra questi ad esempio, Distributed Cloud Bot Defense, Distributed Cloud DDoS Mitigation, Distributed Cloud WAF e F5 Distributed Cloud API Security.

Distributed Cloud WAAP

Il primo nuovo servizio realizzato sulla piattaforma è la F5 Distributed Cloud WAAP, che semplifica la sicurezza e automatizza i processi, consentendo ai team applicativi di concentrarsi sulla delivery di nuove funzionalità.

L’offerta SaaS-based rafforza il web application firewall di F5, la mitigazione dei bot, dei DDoS e le funzionalità di protezione delle API, riunendo tutto in un’unica soluzione facile da implementare, che consentirà ai team SecOps e DevOps di applicare policy di sicurezza coerenti ovunque sia necessario distribuire le applicazioni.

La nuova soluzione riunisce il meglio delle tecnologie per la sicurezza delle applicazioni di F5, tra cui:

La difesa delle applicazioni tramite Advanced WAF, che protegge in modo più efficace dagli attacchi alle applicazioni più diffusi.

La sicurezza delle API grazie a Volterra e alla sua auto-discovery e rilevamento delle anomalie basati sul Machine Learning, che automatizzano l’intero processo di ricerca, protezione e monitoraggio delle API.

La difesa dai bot basata sulla tecnologia AI di F5 Shape.

La protezione globale dai DDoS (Distributed Denial-of-Service).

F5 Distributed Cloud WAAP è disponibile a livello globale e verrà lanciato in Azure Marketplace entro la fine di febbraio.

