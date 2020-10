F-Secure Corporation, Juhani Hintikka nominato Presidente e CEO

F-Secure ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha nominato Juhani Hintikka nuovo Presidente e CEO, a partire dal 1° novembre 2020. Hintikka è un leader dinamico e affermato con una comprovata esperienza nella guida verso la crescita globale del business in ambienti complessi. Ha ricoperto ruoli di responsabilità in vari settori come le telecomunicazioni, il software e la movimentazione dei materiali e ha esperienza nel settore dell’aviazione e delle costruzioni. Samu Konttinen, il precedente Presidente e CEO di F-Secure Corporation, ha rassegnato le dimissioni per perseguire un’opportunità al di fuori dell’azienda.

Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di CEO in Comptel, dal 2011 al 2017, Hintikka ha trasformato il business e ha aumentato significativamente la capitalizzazione di mercato di Comptel. Negli ultimi tre anni si è occupato di software, enterprise SaaS, sicurezza IoT e AI e ha lavorato come consulente e investitore indipendente in molte di queste aree.

Juhani Hintikka ha affermato che F-Secure si trova in una posizione unica nel settore della sicurezza informatica, con uno scopo molto solido. Il manager ha riferito il proprio entusiasmo di entrare a far parte di questa fantastica azienda come nuovo CEO. Dopo aver operato come investitore indipendente e membro del consiglio di amministrazione, Hintikka ha ritenuto che fosse ora di tornare di nuovo in campo e creare un impatto maggiore. F-Secure offre un ampio portafoglio di soluzioni e servizi di sicurezza informatica e può affermare con orgoglio di impiegare molti dei migliori talenti nel settore della sicurezza.

Nel giugno 2016, Konttinen è diventato CEO di F-Secure e ha guidato l’azienda in un periodo di transizione critico. Sotto la sua responsabilità, F-Secure ha effettuato diverse acquisizioni per crescere da puro fornitore di protezione degli endpoint a società con un portafoglio completo di soluzioni e servizi di sicurezza informatica. Konttinen ha indicato in precedenza al Consiglio che stava valutando la possibilità di dimettersi dal suo ruolo. Il Consiglio di Amministrazione di F-Secure ha condotto una ricerca di successori che si è conclusa con la nomina di Hintikka.