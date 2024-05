Nasce la prima serie a fumetto dedicata ai data center

IDA, l’associazione italiana Data Center, ha annunciato 001 Missione Data Center, la miniserie a fumetto, innovativa e divertente, che si propone di far finalmente comprendere a tutti cosa sono i data center e il loro ruolo per l’evoluzione della nostra società.

Oggi – sottolinea l’associazione – viviamo una vita digitale, eppure pochi sanno che dietro ogni applicazione web, ogni servizio cloud, ogni transazione online, ogni processo automatizzato, ci sono potenti data center che lavorano incessantemente per elaborare, archiviare e trasmettere dati.

Da qui nasce l’idea dell’associazione di avvalersi di uno strumento di comunicazione semplice, innovativo e d’impatto, come il fumetto, per abbattere le barriere di divulgazione relative a un mondo, quello delle infrastrutture digitali, che, in virtù della sua complessità, è stato da sempre presentato come accessibile solo da parte di tecnici e addetti ai lavori.

“Con 001 Missione Data Center – spiega Stefano Mozzato, presidente del gruppo di lavoro ‘Riconoscimento di settore’ dell’associazione che ha lanciato il progetto – abbiamo intrapreso una strada di comunicazione completamente nuova, forti della convinzione che per arrivare nelle case della gente e far conoscere i Data Center a un’audience più vasta, era necessario cambiare le regole del gioco e adottare un format più d’appeal per l’opinione pubblica.

Ci siamo quindi affidati al fumetto e non a caso. Da un attento studio dei trend comunicativi più efficaci per il business, il fumetto è risultato quello con la maggiore forza ‘disruptive’. Oltre ad essere uno strumento di brand awareness formidabile che si adatta ad ogni ambiente e media, è in grado di far passare messaggi complessi ad alto contenuto tecnico con un linguaggio fruibile da tutti”.

Già dal naming ‘001 Missione Data Center’ appare chiaro l’intento della serie che, richiamando in chiave informatica le avventure del ben noto agente segreto, utilizza la simbologia del codice binario per raccontare i Data Center attraverso le missioni di Megan Watt, protagonista del fumetto con una duplice identità, professoressa universitaria e agente segreto, l’agente 001 appunto.

In 5 episodi, intrisi di ironia ed emozioni, Watt, accompagnata dal fidato DATA, porta i lettori nel cuore del Cloud, dove, attraverso l’incontro con i personaggi chiave della serie (il Responsabile della Sicurezza, l’Architetto Data Center, il Professore…), svela le dinamiche del mondo Data Center, appassionando tutti con le operazioni che la direttrice dell’Agenzia le assegna di volta in volta.

Basata sul concept creativo sviluppato dall’agenzia di comunicazione per l’innovazione bbrand, la serie è stata realizzata da un nome ben conosciuto del design, Marco Scuto, illustratore, vignettista nonché caricaturista per alcuni dei più importanti quotidiani e periodici italiani.

Ad oggi gli episodi della serie vengono presentati in anteprima sul profilo LinkedIn di IDA e in versione completa sul sito web dell’associazione dove è possibile scaricarli in formato PDF.

“Le possibilità di sviluppo della serie – chiosa Mozzato – sono davvero molte: con il gruppo di lavoro e l’agenzia di comunicazione bbrand che ci segue stiamo studiando future evoluzioni dello storytelling con approfondimenti per due dei target a cui ci rivolgiamo, le nuove generazioni e le istituzioni. Siamo davvero molto contenti perché stiamo dando il nostro contributo per cambiare il paradigma di comunicazione del settore Data Center”.