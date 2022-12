Evoluzione tecnologica del retail nel 2023: la visione di Snowflake

Secondo Andrea Ciavarella, Country Manager, Snowflake, il panorama dei media retail si consoliderà, i migliori prospereranno mentre gli altri si estingueranno: sebbene i canali media per la vendita al dettaglio siano destinati a diventare una forma dominante di comunicazione, molti rivenditori si renderanno conto di non avere la scala necessaria per attirare gli acquirenti di prodotti di largo consumo. Il settore vedrà tra le cinque a dieci reti di media al dettaglio che sopravviveranno, mentre le altre si estingueranno. Con ogni probabilità queste matureranno e forniranno valore, assicurando una maggiore standardizzazione della misurazione e favorendo un ecosistema pubblicitario fiorente, anche se concentrato.

I retailer abbracceranno la monetizzazione dei dati in risposta alle pressioni macroeconomiche: fino al 2020, molti rivenditori erano allergici all’idea della monetizzazione dei dati e si rifiutavano anche di discuterne. Oggi, mentre ci avviciniamo al 2023, quasi tutti i retailer stanno affrontando queste conversazioni a livello di consiglio di amministrazione. Siamo in una fase di scoperta, in quanto i retailer hanno capito che la governance dei dati nel cloud consente loro di fare molte cose che non potevano fare in precedenza, semplificando al contempo il modo in cui le aziende del settore CPG acquisiscono questi dati. La monetizzazione dei dati offre un’interessante fonte di guadagno, ma i rivenditori devono assicurarsi di sfruttarli per prendere decisioni commerciali migliori e reciprocamente vantaggiose per il rapporto tra rivenditori e CPG.

Le aziende sperimenteranno iniziative di tracciamento dei dati per misurare la sostenibilità: nonostante i venti contrari dell’economia, l’anno prossimo la sostenibilità sarà un tema centrale per i rivenditori e le aziende del settore CPG, in quanto gli investimenti ESG, il sentimento dei consumatori e persino la retribuzione dei dirigenti sono legati al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Nonostante questa attenzione, le aziende non hanno ancora ben chiaro come misurarne l’impatto e stanno cercando di capire come tracciare queste metriche. Vedremo le aziende sperimentarne di nuove, come la percentuale di spazio vuoto nel packaging dell’e-commerce, e piattaforme di dati per misurare e comunicare i loro progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Le catene di fornitura retail diventeranno più solide con la condivisione di dati aperti: in questa stagione natalizia i rivenditori sono passati dall’adempimento just-in-time a quello just-in-case, mentre affrontano l’impatto della pandemia sulla catena di approvvigionamento. Poiché nel corso dell’anno i retailer sono passati dalla scarsità all’eccesso di offerta, nel 2023 vedremo i player del settore CPG raddoppiare la condivisione dei dati per cercare di evitare questi estremi. Albertsons e Kraft Heinz hanno già ridotto del 20% le scorte esaurite grazie alla condivisione dei dati tra le loro due organizzazioni. Questo approccio si traduce in un valore congiunto per i retailer e le aziende del settore CPG che possono evitare un eccesso di scorte e garantire la soddisfazione dei clienti che trovano i loro articoli in stock sugli scaffali. Poiché i retailer cercano di sviluppare maggiore resilienza nella loro catena di approvvigionamento, la condivisione dei dati sarà una strategia chiave per promuovere le vendite e garantire la soddisfazione dei clienti.

Esperienze di vendita al dettaglio coinvolgenti: poiché il contesto macroeconomico continua a creare incertezza nei consumatori, molti retailer stanno aumentando le esperienze di vendita al dettaglio coinvolgenti per incoraggiare i clienti a impegnarsi con i marchi in modi nuovi e diversi. I brand stanno investendo nella creazione di esperienze d’acquisto uniche e differenziate, come il live commerce e il VR. Anche Amazon sta sperimentando i suoi negozi Amazon Style, dove i clienti possono provare i capi e acquistarli tramite un codice QR. Tutto ciò crea nuove opportunità per acquisire dati di prima parte sui clienti, costruire modelli di propensione e raccomandazione basati sul comportamento di acquisto e spingere i confini della conversazione sul futuro del retail.