EvolutionaryScale simula 500 milioni di anni di evoluzione con un modello AI

EvolutionaryScale è una startup dedita allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale di frontiera per la biologia fondata da ingegneri e ricercatori ex Meta.

Contemporaneamente alla presentazione della nuova azienda, il team ha svelato anche ESM3, un modello linguistico generativo di frontiera per le scienze della vita che – spiega il team della startup – migliora la nostra capacità di programmare il codice della vita.

Secondo EvolutionaryScale, ESM3 fa un passo avanti verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale possa essere uno strumento per ingegnerizzare la biologia a partire dai principi primi, nello stesso modo in cui gli ingegneri progettano strutture, macchine e microchip e scrivono programmi per computer.

Stimolando ESM3 attraverso una catena di pensiero, il team ha scoperto che ESM3 ha attraversato 500 milioni di anni di evoluzione per creare una nuova proteina fluorescente.

ESM3 viene presentato da EvolutionaryScale come il primo modello generativo per la biologia che ragiona contemporaneamente sulla sequenza, la struttura e la funzione delle proteine. ESM3 è stato addestrato sulla diversità naturale della Terra: miliardi di proteine, dalla foresta pluviale amazzonica alle profondità degli oceani, dagli ambienti estremi come le bocche idrotermali ai microbi di una manciata di terra.

Addestrato su uno dei cluster di GPU con il più alto throughput al mondo, ESM3 è un modello generativo di frontiera per la biologia all’avanguardia in termini di parametri, potenza di calcolo e dati. Il team ritiene che con ESM3 sia andato in scena il maggiore sforzo computazionale mai applicato al training di un modello biologico, addestrato con oltre 1×1024 FLOPS e 98B parametri.

Maggiori informazioni sul modello ESM3 sono disponibili sul blog di EvolutionaryScale. Il team – sottolinea l’azienda – ha lavorato alla costruzione di ESM3 da quando ha avviato l’azienda la scorsa estate e ora può condividere questi risultati.

La startup anche annunciato partnership con AWS e NVIDIA e la chiusura di un finanziamento iniziale di oltre 142 milioni di dollari, guidato da Nat Friedman e Daniel Gross, e Lux Capital, con la partecipazione di Amazon, NVentures (il braccio di venture capital di NVIDIA) e angel investor.

Il supporto degli investitori e la collaborazione con AWS e NVIDIA – mette in evidenza EvolutionaryScale – aiuterà la startup ad accelerare l’IA per le scienze della vita.