Europa digitale, al via il secondo round di inviti alle imprese

La Commissione europea investirà ulteriori 292 milioni di euro nelle tecnologie digitali e nella cybersecurity. Al via le candidature per le sovvenzioni.

La Commissione europea ha lanciato oggi il secondo ciclo di inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Europa digitale, che fa seguito all’adozione dei programmi di lavoro e al primo ciclo di inviti pubblicati lo scorso novembre.

Gli inviti sono aperti alle imprese, alle organizzazioni e alle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’UE e dei paesi EFTA/SEE, oltre che alle entità di altri paesi associati al programma.

Questo finanziamento comporterà un investimento di oltre 249 milioni di euro in diversi settori: spazi di dati, infrastrutture europee di blockchain, corsi di formazione sulle competenze digitali avanzate, soluzioni digitali per migliori servizi pubblici, progetti pilota sull’uso dell’intelligenza artificiale per combattere la criminalità e relative strutture di test.

Queste ultime sperimenteranno l’intelligenza artificiale per la produzione, l’alimentazione, la salute e le comunità intelligenti.

In aggiunta un investimento di 43 milioni di euro in sovvenzioni sosterrà la cibersicurezza nel settore sanitario e la realizzazione di una rete di centri per aiutare gli Stati membri ad attuare la pertinente legislazione dell’Unione europea in materia di cybersecurity.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 17 maggio 2022. Maggiori informazioni sulle domande di sovvenzione nell’ambito di questa serie di inviti a presentare proposte sono disponibili sul sito della Commissione europea.

Ulteriori inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Europa digitale dovrebbero essere pubblicati entro la prossima estate.