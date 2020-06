Esprinet acquista GTI Software y Networking

Esprinet ha stipulato un accordo per l’acquisto del 100% del capitale di GTI Software y Networking S.A, acquisizione che sarà realizzata tramite la sub-holding per le attività spagnole Esprinet Iberica S.l.u..

Il Gruppo GTI è il primo distributore in Spagna di software e soluzioni cloud a Value added Reseller e system integrator ed il sesto distributore in valore assoluto di ricavi.

GTI ha sede a Madrid, è stata costituita nel 1985, è attiva anche in Portogallo e Nord Africa, ha oltre 170 dipendenti, un portafoglio di 5.500 clienti, ed è partner di oltre 90 fornitori di rango mondiale fra cui Microsoft, Adobe, Red Hat, VMWare, IBM, Veeam, Veritas e Zebra-Motorola.

Dal 2017 GTI ha progressivamente abbandonato la distribuzione di prodotti hardware al canale retail per focalizzarsi sul canale dei rivenditori business a cui dà un ventaglio di soluzioni software a valore aggiunto sia su licenza che in modalità pay per use.

Nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2019 le vendite di soluzioni Cloud di tipo SaaS sono state pari a 62,4 milioni di euro (34% del totale), in marcata crescita rispetto all’anno precedente (+45%).

Le vendite di software “on-premise” sono state pari a 52,9 milioni di euro (29% del totale).

Il modello di business di GTI è orientato alle soluzioni di business software e i servizi “cloud”, fatto di vendite ricorrenti e stabili grazie a piani di subscription, elevata scalabilità garantita dalla piattaforma di provisioning con cui i clienti definiscono online le offerte per i loro clienti e da un ciclo del circolante favorevole rispetto al business tradizionale grazie all’assenza di scorte di magazzino.

L’operazione di acquisto di GTI è coerente con la strategia del Gruppo Esprinet di consolidare la propria leadership nel Sud Europa, rafforzandosi in particolare nel comparto nelle Advanced Solutions, e affermarsi come un player di riferimento nel segmento Software as a Service e Infrastructure as a Service, assecondando il progressivo affermarsi di un modello di vendita di tecnologia a consumo rispetto alla tradizionale modalità transazionale.

Nel semestre chiuso al 31 marzo 2020 il Gruppo GTI ha realizzato ricavi per 91 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,9 milioni di euro (2,1% EBITDA margin). Nell’intero esercizio chiuso al 30 settembre 2019 l’EBITDA adjusted è stato pari a 3,4 milioni di euro su un fatturato totale pari a 179,9 milioni di euro.

Il corrispettivo complessivo per l’acquisto da parte di Esprinet del 100% della partecipazione in GTI è di 33,8 milioni di euro e sarà pagato per cassa al closing utilizzando risorse disponibili.

L’esecuzione dell’accordo è soggetta al conseguimento delle necessarie autorizzazioni anti-trust nei paesi interessati dalla concentrazione e si stima possa avere luogo entro il 30 settembre 2020.