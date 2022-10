Ericsson: come implementare il 5G in modo efficiente e sostenibile

Una nuova edizione del rapporto “Breaking the Energy Curve” di Ericsson offre consigli aggiornati agli operatori sull’implementazione del 5G.

Nella prima edizione del rapporto (2020), Ericsson aveva stimato in circa 25 miliardi di dollari il costo energetico annuale globale per il funzionamento delle reti mobili. Con le successive sfide economiche globali, accentuate dalla crisi energetica e dall’impennata dell’inflazione, si prevede che questa cifra sia destinata ad aumentare.

Questi sviluppi evidenziano ulteriormente la necessità per gli operatori di essere ancora più efficienti e sostenibili nella gestione delle loro reti. Il rapporto aggiornato di Ericsson “On the Road to Breaking the Energy Curve” mira a sostenerli nel raggiungimento di questi obiettivi.

Fredrik Jejdling, Executive Vice President e Head of Business Area Networks di Ericsson, afferma: “Con l’avanzare dell’implementazione della connettività 5G a livello globale, i vantaggi di un portafoglio attento all’energia e a prova di futuro diventano sempre più evidenti. Tuttavia, è anche chiaro che gli importanti risparmi sui consumi energetici che tale portafoglio consente di ottenere, possono essere rafforzati anche da altre azioni.

Non possiamo continuare con un approccio ‘business as usual’. Dobbiamo approfittare di trasformazioni e ammodernamenti importanti della rete e non di sostituzioni frammentarie. Dobbiamo utilizzare i più recenti progressi tecnologici per consentire funzionalità di risparmio energetico e prendere in considerazione un uso migliore delle nostre fonti di energia. In poche parole, dobbiamo pensare in modo diverso“.

Dalla precedente edizione del rapporto, il 5G è stato implementato a livello globale in oltre 200 reti. Il rapporto aggiornato delinea tre fasi su come scalare il 5G tenendo conto della sostenibilità e riducendo il consumo energetico totale della rete, sfidando l’approccio tradizionale del settore.

Pianificare in modo diverso : concentrarsi su un’evoluzione sostenibile della rete; adottare una visione olistica degli obiettivi aziendali e delle realtà di rete per consentire una pianificazione e un funzionamento della rete a sostegno delle ambizioni aziendali e di sostenibilità.

: concentrarsi su un’evoluzione sostenibile della rete; adottare una visione olistica degli obiettivi aziendali e delle realtà di rete per consentire una pianificazione e un funzionamento della rete a sostegno delle ambizioni aziendali e di sostenibilità. Implementare in modo diverso : modernizzare efficacemente la rete esistente è essenziale quando si implementa su larga scala il 5G per ridurre il consumo energetico totale della rete mobile.

: modernizzare efficacemente la rete esistente è essenziale quando si implementa su larga scala il 5G per ridurre il consumo energetico totale della rete mobile. Operare in modo diverso: sfruttare l’intelligenza artificiale/ machine learning (AI/ML) e l’automazione per massimizzare le prestazioni del traffico con un consumo energetico ridotto al minimo.

Poiché i prodotti e le soluzioni per la rete di accesso radio (RAN) consumano la maggior parte dell’energia in una rete mobile, il rapporto evidenzia la necessità per gli operatori di dare costantemente priorità al risparmio energetico della RAN, man mano che vengono rilasciate nuove generazioni di prodotti ad alta efficienza energetica. Questo è il modo migliore per tenere sotto controllo l’utilizzo di energia e offrire al contempo un’esperienza utente eccellente.

Il rapporto raccomanda di adottare una visione olistica dell’evoluzione, dell’espansione e del funzionamento della rete per interrompere la traiettoria ascendente del consumo energetico delle reti mobili. Questo approccio aiuterà anche ad affrontare la sfida della crescita esponenziale del traffico dati.

Fornisce linee guida su come essere più efficienti dal punto di vista energetico, sostenibili e convenienti, estendendo al contempo la portata e i vantaggi del 5G con casi d’uso nuovi e avanzati, aiutando così gli operatori a raggiungere l’obiettivo generale, il previsto Net Zero entro il 2050.

