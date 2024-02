Ericsson amplia la sua offerta: focus su prestazioni, sostenibilità e Open RAN

In vista del Mobile World Congress di Barcellona, Ericsson ha annunciato un ampio aggiornamento del suo portfolio radio, trasporto e antenne, con 12 nuove soluzioni hardware e software che gli operatori potranno utilizzare per creare reti aperte, sostenibili e ad alte prestazioni.

Il prodotto di punta, che sarà anche tra le novità che Ericsson presenterà al Mobile World Congress 2024, è AIR 3225, una antenna radio Massive MIMO time division duplex (TDD) che offre un risparmio energetico superiore al 25% e una quantità di anidride carbonica incorporata inferiore del 20% rispetto al modello di precedente generazione, afferma l’azienda.

La AIR 3255 è dotata di una nuova tecnologia a piccoli filtri metallici, scalabile a tutte le bande di frequenza TDD sub-6GHz, e ciò potrà incentivare la diffusione del 5G su banda media.

AIR 3225 è anche la prima soluzione radio a utilizzare la nuova generazione di sistemi Massive MIMO Ericsson Silicon (System on a Chip) che offre una migliore capacità di elaborazione a livello di ricevitore e una maggiore efficienza energetica. Inoltre, la AIR 3255 utilizza un solo circuito stampato, rappresentando un unicum nel settore, sia in termini di pratiche costruttive sia in termini di raffreddamento passivo.

Mårten Lerner, Head of Product Area Networks di Ericsson, ha dichiarato: “In Ericsson siamo orgogliosi di essere all’avanguardia nella tecnologia: creiamo i migliori prodotti per le reti, in termini di prestazioni, sostenibilità e apertura, per massimizzare il potenziale di innovazione del 5G e oltre. Le nuove soluzioni daranno impulso alla prossima fase di implementazione del 5G“.

Tutte le novità dell’offerta Ericsson

Oltre a AIR 3255, si aggiungono all’offerta altre soluzioni radio che arricchiscono la proposta Ericsson e rendono il suo portfolio radio predisposto per l’Open RAN (per quanto riguarda la packet fronthaul- based eCPRI) il più completo e sostenibile del settore, a sostegno di un chiaro obiettivo dell’azienda: industrializzare la Open RAN.

Per migliorare le prestazioni del 5G

AIR 3284 (32T/32R), Radio Massive MIMO FDD a tripla banda che offre una capacità di downlink 2 volte superiore e di uplink 4 volte superiore rispetto a 4T/4R.

Radio 4823 (4T/8R), che aumenta le prestazioni in uplink (2x) con inclinazione elettrica remota separata sulla banda di frequenza a 2,6GHz per estendere la copertura o la capacità in base alla scelta di implementazione.

AIR 5343 per il Fixed Wireless Access ad alta capacità e ad alte prestazioni con implementazione macro. Larghezza di banda portante totale fino a 1600 MHz e copertura estesa di 11 dB.

Radio TDD ultraleggere per la banda media

Radio 4461HP (alta potenza) con il 50% in più di potenza in uscita e il 42% in meno di impronta di carbonio incorporata e Radio 8873 nelle varianti a potenza standard e ad alta potenza (HP).

Funzionalità Software

Uplink Multi-User Massive MIMO FDD con un massimo di quattro livelli in uplink, basato su un ricevitore avanzato con reiezione completa delle interferenze (IRC) per aggiungere capacità e velocità.

con un massimo di quattro livelli in uplink, basato su un ricevitore avanzato con reiezione completa delle interferenze (IRC) per aggiungere capacità e velocità. Uplink-aware Advanced Multi-Layer Coordination: identifica il miglior set di celle per ogni utente, tenendo conto della capacità UE, della configurazione della rete, dei requisiti di servizio e del carico delle celle in downlink e uplink.

identifica il miglior set di celle per ogni utente, tenendo conto della capacità UE, della configurazione della rete, dei requisiti di servizio e del carico delle celle in downlink e uplink. Automated Energy Saver, il punto di equilibrio tra la massimizzazione delle prestazioni e l’efficienza energetica, eseguito autonomamente tramite criteri definiti dall’operatore per regolare le risorse radio e migliorare l’efficienza energetica, garantendo al contempo la migliore esperienza dell’utente.

Per completare la nuova offerta, Ericsson presenta anche soluzioni di trasporto e di antenna di nuova generazione:

MINI-LINK 6355: prestazioni migliorate in banda E con nodo di nuova generazione in banda E all-outdoor. La potenza di uscita 2x e le interfacce 25GE estendono la lunghezza di hop e la capacità nelle configurazioni multiportante. Aggiunta la funzione di risparmio energetico Radio Deep Sleep per la banda E.

prestazioni migliorate in banda E con nodo di nuova generazione in banda E all-outdoor. La potenza di uscita 2x e le interfacce 25GE estendono la lunghezza di hop e la capacità nelle configurazioni multiportante. Aggiunta la funzione di risparmio energetico Radio Deep Sleep per la banda E. Antenna 4206: due a banda bassa, quattro a banda media; 2,1 m basati sulla nuova struttura dell’antenna. Ultima soluzione Ericsson Antenna System ad alte prestazioni con un’efficienza del raggio fino all’85% e un risparmio del 49% sull’impronta di carbonio incorporata e un peso inferiore del 24%, grazie all’utilizzo di un radome termoplastico al 100% e a una struttura più leggera e completamente riciclabile.

I commenti degli operatori

Luis Uribe, Corporate Network Manager di Entel, ha affermato: “Siamo molto soddisfatti della nuova generazione di radio ultraleggere Massive MIMO AIR 3255 di Ericsson. Questa radio Massive MIMO si adatta molto bene alle nostre policy di sostenibilità e alla nostra strategia di efficienza energetica e decarbonizzazione nel contesto del funzionamento della nostra rete“.

Iskra Nikolova, Executive for Network and Infrastructure di Telstra, ha commentato: “Nella loro partnership di lunga data, Telstra ed Ericsson hanno migliorato via via le prestazioni di rete ottenendo velocità, capacità e copertura sempre più elevate, per offrire ai clienti un’ottima esperienza 5G. Lo spettro aggiuntivo in banda media recentemente acquisito, implementato con il Massive MIMO TDD a banda larga, fornisce una significativa capacità di downlink. Tuttavia, si basa su un forte uplink FDD per affrontare la crescita del traffico e migliorare l’esperienza dei consumatori quando si muove all’interno della cella. Le innovazioni apportate dal Massive MIMO FDD con AIR 3284 e Radio 4823 mettono in luce il meglio del nostro Massive MIMO TDD a banda media. Non vediamo l’ora di vedere le nuove radio nella nostra rete, mentre continuiamo a migliorare l’esperienza di rete per i nostri clienti“.

Mark Düsener, Head of Mobile Network, Mobile Products and B2B Telco Swisscom, ha detto: “La sostenibilità e l’esperienza dell’utente sono per noi obiettivi fondamentali. Con la funzionalità Automated Energy Saver, abbiamo l’opportunità unica di monitorare e gestire l’esperienza degli utenti, garantendoci al contempo la possibilità di incrementare i risparmi energetici con una minore complessità operativa grazie all’automazione avanzata“.

Tomohiro Sekiwa, Senior Vice President & CNO, SoftBank Corp. afferma: “Garantire la migliore esperienza 5G ai nostri clienti è la chiave di volta della storica collaborazione con Ericsson. Con Uplink- aware Advanced Multi-layer Coordination, stiamo compiendo il prossimo passo evolutivo nel percorso di gestione avanzata del traffico 5G Standalone. Questo coinvolge il carico delle celle sia in downlink che in uplink per scegliere il set di celle migliore per ogni utente e ottenere le massime prestazioni di rete. Questa innovazione software risponde ai nuovi comportamenti degli utenti, per i quali la velocità di uplink sta diventando sempre più cruciale per i casi d’uso quotidiani, come il caricamento di foto e video, le interazioni video e le applicazioni AR e VR. Le nuove funzionalità offrono tutti questi vantaggi, ottimizzando l’uso dello spettro e soddisfacendo i nostri clienti”.

Rémy Pascal, Senior Research Manager Mobile infrastructure, Omdia, afferma: “Alte prestazioni e sostenibilità sono fortemente associate a Ericsson, e i prodotti annunciati oggi contribuiscono a rafforzare la solida reputazione dell’azienda in queste aree e a sostenere l’evoluzione degli operatori verso il 5G Advanced. Inoltre, il recente annuncio con AT&T conferisce maggiore credibilità all’impegno di Ericsson verso un approccio open. Da ultimo, l’automazione è il quarto pilastro che completa l’obiettivo olistico di questo lancio“.

Sul sito di Ericsson è possibile scoprire di più sui nuovi prodotti.