Entrust annuncia una trattativa in esclusiva per acquistare Onfido

Entrust ha annunciato di aver avviato trattative esclusive per l’acquisizione della londinese Onfido, società attiva nell’AI-powered identity verification basata sul cloud e alimentata dall’intelligenza artificiale.

Con l’acquisizione prevista, Entrust aggiungerebbe al suo portafoglio di soluzioni di identità uno stack tecnologico di IDV biometrico e documentale leader di mercato e conforme all’AI/ML. Inoltre, Entrust avrebbe l’opportunità di far progredire l’uso dell’autenticazione basata sulla biometria e altamente resistente al phishing nelle transazioni di alto valore e negli eventi di firma. Questa potenziale acquisizione riunirebbe le tecnologie leader del settore per fornire soluzioni basate sull’identità migliorate che consentono interazioni più affidabili e sicure su scala per le persone, le imprese e le istituzioni.

“Abbiamo scelto di avviare le discussioni per l’acquisizione di Onfido perché riteniamo che il team, le capacità e lo stack tecnologico di IDV siano i migliori al mondo. Con l’emergere degli attacchi basati sull’intelligenza artificiale, il gioco della verifica dell’identità è cambiato. I deepfake e le identità sintetiche stanno determinando l’esigenza globale di un potente livello di garanzia dell’identità che faciliti i viaggi digitali cruciali nei settori bancario, finanziario, governativo, dei viaggi e altro ancora. L’autenticazione avanzata con la verifica dell’identità basata sulla biometria e sull’intelligenza artificiale sarà fondamentale per garantire la sicurezza, la privacy e la fiducia in queste interazioni digitali di alto valore”, ha dichiarato Todd Wilkinson, presidente e amministratore delegato di Entrust. “Le soluzioni IDV di Onfido hanno dimostrato il loro valore nell’ambiente europeo ad alta conformità. Con la proposta di acquisizione di Onfido, Entrust avrebbe l’opportunità di fornire soluzioni di sicurezza dell’identità ineguagliabili in un momento in cui sono più necessarie per le imprese e le istituzioni”.

Fondata nel 2012, Onfido semplifica l’accesso ai servizi attraverso la verifica digitale. L’azienda ha oltre 130 milioni di dollari di fatturato ricorrente annuo (ARR) e più di 500 dipendenti. Gli oltre 1.200 clienti di Onfido a livello globale includono alcune delle principali istituzioni finanziarie, società di e-commerce, gioco d’azzardo e piattaforme di sharing economy.

L’eventuale accordo è soggetto all’approvazione delle autorità di regolamentazione e alle altre fasi necessarie in conformità alle leggi vigenti.

“Siamo entusiasti di avviare una discussione iniziale ed esclusiva con Entrust per ampliare potenzialmente l’accesso alle soluzioni più avanzate e sicure di verifica dell’identità digitale in tutto il mondo”, ha dichiarato Mike Tuchen, amministratore delegato di Onfido. “Le identità digitali stanno consentendo nuovi livelli di semplicità e accesso alle persone in tutto il mondo. Il potenziale della potente verifica dell’identità basata sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico di Onfido e le comprovate soluzioni di sicurezza dell’identità di Entrust renderanno possibile un nuovo mondo di fiducia digitale”.