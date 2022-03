Engineering spinge sull’industria 4.0 e compra Plusure

Il Gruppo Engineering ha acquisito il 100% di PluSure, azienda italiana attiva nella consulenza PLM (Product Lifecycle Management), un ambito altamente specializzato nel quale l’azienda annovera clienti e brand che operano in tutti i mercati mondiali.

Con l’acquisizione di PluSure, Engineering amplia ulteriormente le proprie competenze tecnologiche nell’Industry 4.0. L’obiettivo è essere sempre all’avanguardia e sviluppare progetti che generino capacità competitiva per i clienti, grazie a una rapida ottimizzazione delle attività e a un miglioramento dell’organizzazione del lavoro lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dal design alla vendita.

L’operazione PluSure mira a rafforzare la presenza della divisione Industries eXcellence Global di Engineering nel mercato europeo, estendendone e specializzandone l’offerta nel Product Lifecycle Management (PLM), approccio strategico che crea, organizza, gestisce e consolida le informazioni dell’intero ciclo produttivo, integrando i dati dei prodotti con i processi e i sistemi aziendali. Nello specifico, con PluSure Engineering amplia le proprie soluzioni di design del prodotto, dalla sua configurazione alla gestione dei dati che ne permettono la totale pianificazione, e continua nella sua strategia di Digital Transformation Company che punta alla Tech Excellence per i clienti.

Engineering e Plusure, le dichiarazioni dei manager

Ettore Soldi, Presidente di Engineering USA e Direttore della Divisione Industries eXcellence Global del Gruppo Engineering ha commentato “Lo spazio PLM è sempre stato e continua ad essere un aspetto fondamentale del nostro portafoglio di soluzioni Industry 4.0, dove tutto ha inizio e dove vengono definiti i processi di connettività e collaborazione digitale per promuovere l’efficienza lungo tutta la catena del valore di produzione e fornitura. Questa importante acquisizione consolida le nostre capacità PLM in Italia e in Europa e crea forti sinergie con il resto delle nostre attività a livello globale, in particolare nel settore del Digital Manufacturing, riconoscendo anche il ruolo che questa expertise digitale continuerà a svolgere nell’espansione e nell’evoluzione della divisione Industries eXcellence Global del Gruppo Engineering. Siamo inoltre entusiasti di aggiungere i talenti e l’esperienza degli specialisti di PluSure al nostro team di trasformazione digitale per clienti e partner in tutto il mondo”.

Marco Campiglia, Chairman di PluSure ha dichiarato: “Con il suo ingresso nel Gruppo Engineering PluSure rafforzerà ulteriormente la sua leadership nel mondo della consulenza PLM (Product Lifecycle Management) e MOM (Manufacturing Operations Management) in ottica Industry 4.0. Nei suoi 15 anni di vita PluSure è cresciuta organicamente, divenendo un player di riferimento per i propri clienti, rafforzando la visione “customer centric” e posizionandosi quale preferred partner. Siamo felici di entrare a far parte di Engineering, indiscusso punto di riferimento internazionale nel mondo della Digital Transformation, a cui ci uniamo nella sinergica condivisione delle competenze e della visione strategica alla base della Industries eXcellence Global”.

