Elmec Informatica presenta il nuovo Innovation Center

Elmec Informatica ha inaugurato il nuovo Innovation Center. Un evento rilevante non solo per la società varesina, ma per tutto il territorio. A comprovarne l’importanza, la presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha portato i propri saluti e complimenti per questo importante traguardo.

La ricerca e l’innovazione, ricorda Fontana, sono certamente fondamentali per la Lombardia. Perdere occasioni importanti per il progresso significa spesso perdere un treno che potrebbe non passare più. Gli investimenti e la volontà di emergere devono guidare le scelte politiche ed imprenditoriali.

Fontana non si è sottratto dal parlare del tema delle autonomie, sottolineandone l’urgenza e l’importanza. Infatti, le riforme sono fondamentali per tenere il passo con i grandi Paesi europei.

Ridurre i tempi burocratici, non dover sottostare a vincoli di leggi nazionali non adeguate alle specificità del territorio sono esigenze non più procrastinabili.

Nel proprio intervento, Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica ha voluto ricordare come lo smart working sia ormai una realtà di cui tenere conto.

Il nuovo Elmec Innovation Center, che è situato nei pressi della sede dell'azienda a Brunello in provincia di Varese, è perfettamente adeguato a questo, per garantire il miglior ambiente possibile.

Le scelte fatte sono di primo livello:

4 unità trattamento aria

1 macchina termica da 384 Kw polivalente,

228 pannelli fotovoltaici, che garantiscono circa il 60% del fabbisogno energetico

Colonnine di ricarica per auto elettriche

Sistema di oscuramento automatico delle finestre

Sistema automatico di irrigazione e recupero acqua piovana

Tecnologia IoT per il controllo di CO2, temperatura e umidità sia degli ambienti chiusi che del giardino, per irrigare in maniera puntuale.

Interazione con Touch Panel Friendly che permette di correggere a piacimenti gli automatismi del sistema, per temperatura, umidità o luminosità ambientale

Grandi numeri e grande impegno profuso da Elmec e non è certo un caso: sono le persone a fare innovazione e a creare vero valore aggiunto. I competitor, continua Ballerio, oggi si chiamano Amazon, Google, Microsoft e hanno risorse economiche semplicemente inarrivabili.

Serve quindi poter offrire condizioni di lavoro attraenti, per poter ambire a risorse qualificate che permettano ad Elmec di poter competere con colossi di queste dimensioni.

Elmec si spende molto nella ricerca di nuovi talenti, a cui offre un ambiente di lavoro confortevole e stimolante, con angoli relax e un giardino interno.

Ma non solo, vengono offerti anche programmi di formazione continua e reskilling: reclutare risorse è certamente indispensabile; sarebbe superfluo ricordare che altrettanto importante è conservare questi dipendenti in azienda.

A riprova della concretezza dei concetti esposti, sono numerosi i nati nel 1999 e 2000 già assoldati da Elmec, in un contesto che vede risorse esperte e giovani talenti lavorare in coordinazione.

La cybersecurity ha trovato spazio nello speech del presidente di Elmec, che vede una guerra senza limiti contro il malware. Solo nel 2018 infatti ben 18 miliardi di dollari sono stati pagati in riscatti a cybercriminali. Anche per questo oggi il 63% degli attacchi sono di tipo phishing, puntando sulla debolezza del “fattore umano”.

Per quanto riguarda l’Internet of Things, racconta Ballerio, sarà di supporto nel ridurre il consumo di acqua ed energie. Servirà anche a produrre meno rifiuti, risparmiando risorse. Il nuovo building adotta soluzioni green ed ecosostenibili, con sensori per rilevare il rumore e la CO2. Ma non solo.

Grazie ai device IoT integrati nella piattaforma di Everynet presenti nelle sale riunioni, l'Elmec Innovation Center potrà inoltre determinare autonomamente se una sala è già occupata e da quante persone ed eliminare in automatico una prenotazione quando la sala non viene occupata entro i primi 15 minuti. Un sistema di privilegi consentirà ai responsabili o ai manager di avere un accesso privilegiato al sistema di booking delle huddle room, tutte dotate di schermi di grande diagonale e connessi wireless con i laptop, per poter condividere i contenuti della riunione nel miglior modo possibile.

Infine, segnaliamo Elmec 3D: una vera fabbrica di Stampa 3D, su cui da due anni la società sta investendo con grande forza, ritenendo con buona dose di ragione che in un orizzonte di medio termine le prospettive di mercato siano più che rosee.