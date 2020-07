Ecommerce, ad Adiacent (Var Group) la maggioranza di Skeeller

Var Group annuncia l’acquisizione della maggioranza di Skeeller attraverso Adiacent, la sua azienda dedicata alla customer experience e alla strategia digitale.

Partner in Italia per la piattaforma di ecommerce Magento, Skeeller completa le conoscenze sulle soluzioni Adobe già presenti in Adiacent, e contribuisce alla nascita del centro di competenza per la creazione di progetti customer experience.

Un centro di eccellenza capace di unire sia la componente strategica, sia quella legata alla User Experience e Infrastructure, al mobile e alle competenze più tecniche legate all’ecommerce.

Skeeller, composta da un team di 15 persone tra consulenti e tecnici ultra specializzati, ha iniziato a lavorare su piattaforma open source del 2001. Negli anni ha rafforzato le proprie competenze su Magento, ottenendo negli anni la certificazione Enterprise Partner e i riconoscimenti di Core Contributor e Core Maintainer e posizionandosi in un segmento di know how sempre più ricercato, riconosciuto e qualificato.

In parallelo Skeeller ha consolidato il proprio expertise in ambito PIM (Product Information Management) diventand il primo partner italiano di Akeneo, soluzione software PIM/PXM, strumento abilitante la creazione di esperienze multicanale a partire dalla gestione delle informazioni sul prodotto.

L’incontro con Var Group è avvenuto nel 2015, con la creazione di un team condiviso sulla creazione di progetti di customer experience e trova oggi il coronamento con l’acquisizione.

Con l’acquisizione di Skeeller da parte di Adiacent e Var Group, nasce un hub di competenza per soluzioni ampie di ecommerce in ottica di multicanalità, con una strategia per valorizzare il patrimonio di dati, feedback e informazioni generate dalla relazione con il cliente, in modo da mettere a fuoco e ottimizzare tutti i passaggi della catena del valore.

Si compone così, all’interno di Var Group, un mosaico di skill evolute, che concorrono a consolidare il posizionamento del gruppo empolese di servizi e soluzioni ICT per le imprese, parte del gruppo SeSa quotato al segmento Star di Borsa Italiana, come attore primario nel percorso ddiella trasformazione digitale delle aziende Made in Italy.

Con l’acquisizione di Skeeller nuove expertise in tema di gestione delle informazioni di prodotto e creazione di ecommerce su piattaforma Adobe si integrano con quelle di analisi dei risultati, misurazione delle performance ed ecommerce, già presenti in Adiacent grazie alle precedenti acquisizioni di Endurance e di AFB Net.