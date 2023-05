Online il nuovo sito de L’Eco della Stampa, dedicato ai comunicatori

L’Eco della Stampa ha annunciato il lancio di un nuovo spazio digitale per offrire strumenti tecnologici agli addetti ai lavori del mondo della comunicazione.

“I social media e l’intelligenza artificiale incidono profondamente sui processi comunicativi. Il nuovo sito web è pensato per accompagnare gli utenti alla scoperta di queste dinamiche. Le soluzioni de L’Eco della Stampa già facilitano il lavoro quotidiano dei comunicatori d’impresa, delle agenzie, degli addetti stampa e dei social media manager: una community di professionisti che potrà usare il nuovo sito non soltanto per accedere alla piattaforma di media intelligence ma anche per aggiornarsi, partecipare ad eventi del settore e fare network”, afferma Pietro Biglia, Marketing manager de L’Eco della Stampa.

Ascolta, comprendi e comunica sono le tre fasi che guidano le azioni di ogni di comunicatore e, per questa ragione, sono anche gli step da seguire per qualsiasi brand che voglia affermarsi sui media. Per rispondere a queste esigenze il sito è molto intuitivo e presenta novità non solo nella veste grafica, ma soprattutto nei contenuti.

Nella sezione Community sono infatti disponibili webinar, ricerche ed eventi gratuiti, in presenza o in streaming. Luoghi virtuali e fisici dove i professionisti si incontrano e si confrontano sui temi di attualità della comunicazione.

Il Blog è il luogo dove si trovano gli articoli di approfondimento che dimostrano, con esempi pratici, come il lavoro dei comunicatori stia cambiando nella nuova era digitale.

Reputazione del brand, Gestione dei social, Studio della concorrenza e Analisi di settore sono i quattro percorsi di navigazione proposti per sfruttare appieno le potenzialità della Media Intelligence. Percorsi che, così come la piattaforma stessa de L’Eco della Stampa, sono arricchiti dai servizi di partner strategici: Mediaddress per la selezione dei giornalisti e la diramazione dei comunicati stampa e PostPickr per la programmazione e pubblicazione dei post sui social media.

“Siamo entusiasti di collaborare con L’Eco della Stampa e di contribuire all’evoluzione del mondo della comunicazione attraverso l’integrazione della nostra piattaforma PostPickr. Il nuovo sito offre strumenti e risorse avanzate per i professionisti del settore, facilitando il monitoraggio, l’analisi, la programmazione e la gestione delle attività di comunicazione e marketing. La sfida condivisa con L’Eco della Stampa è fornire soluzioni efficaci per aiutare i brand a navigare con successo nell’era digitale e a creare reti utili per la nostra community di professionisti”, dichiara Maurizio Lotito, Co-Fondatore di PostPickr.

“La partnership tra L’Eco della Stampa e Mediaddress dura ormai da oltre 30 anni: si

tratta di una collaborazione di successo che ci ha portato a sviluppare servizi unici ed innovativi per gli uffici stampa. Essere stati scelti da quasi 4.000 clienti è la prova che i professionisti delle PR riconoscono la necessità di avere sempre strumenti aggiornati, completi e in regola con le normative in materia di privacy. Il successo di Mediaddress è la costante innovazione secondo le mutate esigenze del mercato. Il segreto di questa continua evoluzione negli anni è nella possibilità di collaborare con l’azienda numero 1 in Italia per la Media Intelligence”, afferma Osvaldo Mazza, Fondatore di Mediaddress.

“Siamo una sorta di cassetta degli attrezzi, un kit di servizi e strumenti tecnologici integrati con lo scopo di mantenere lo speciale rapporto di collaborazione che ci lega a tantissimi professionisti, in Italia e nel mondo”, conclude Biglia.

Per scoprire tutti i contenuti e partecipare agli eventi basta accedere al sito de L’Eco della Stampa.