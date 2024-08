Ecco Opera One per iOS: il browser basato su AI arriva su iPhone

Opera ha annunciato il rilascio di Opera One per iOS. Il browser di punta per iPhone, dotato di intelligenza artificiale, presenta l’estetica del browser desktop Opera One con un’interfaccia mobile a schermo intero e comandi utente semplificati.

“Le nostre ricerche dimostrano che gli utenti di telefonia mobile hanno sei volte più probabilità di essere soddisfatti dopo aver abbandonato il browser predefinito del loro sistema“, ha dichiarato Jona Bolin, Product Manager di Opera. “Con Opera One per iOS, quindi, vogliamo alzare ulteriormente il livello e offrire un’esperienza di navigazione migliore rispetto a quella che gli utenti trovano preinstallata“.

La società norvegese afferma che il sondaggio che ha condotto prima del DMA ha dimostrato che il 91% degli europei desidera una maggiore scelta e trasparenza nella scelta del browser. Riflettendo questa richiesta, Opera per iOS ha registrato un’impennata di popolarità dopo l’implementazione del DMA, evidenziata da una crescita del 63% dei nuovi utenti in tutta l’UE nel primo mese in cui è comparsa la schermata di selezione.

Questa rapida diffusione secondo l’azienda segnala l’entusiasmo degli utenti nell’abbandonare le opzioni preinstallate, preferendo invece browser alternativi come Opera che si focalizzano su velocità, sicurezza e innovazione. Opera ha colto le opportunità offerte dal nuovo panorama normativo grazie alle sue solide funzionalità e al suo design lungimirante, sottolinea ancora l’azienda.

Opera ha introdotto un nuovo stile di navigazione con Bottom Search, che sposta la barra di ricerca nella parte inferiore dello schermo. Particolarmente utile quando si è in movimento, Bottom Search permette agli utenti di utilizzare più facilmente i loro dispositivi con una sola mano. Gli utenti di Opera per iOS possono ora passare da uno stile di navigazione all’altro – Navigazione standard, Pulsante azione rapida e Ricerca in basso – per trovare quello più adatto alle proprie esigenze.

Opera One per iOS è dotato anche di una rinnovata funzionalità di ricerca che semplifica e velocizza la navigazione. Quando l’utente inizia a digitare una query di ricerca, i nuovi suggerimenti di ricerca forniscono il completamento di una parola o la migliore parola successiva. Basate su una serie di chip predittivi, queste parole chiave consentono una digitazione più rapida e semplice con meno clic.

Gli utenti hanno a disposizione anche un nuovo modo di accedere alla barra di ricerca attraverso la funzionalità swipe to search, in cui basta scorrere verso il basso per attivare la barra di ricerca. Il gesto intuitivo sarà familiare a tutti gli utenti iOS, poiché è lo stesso gesto utilizzato per cercare le app su un iPhone.

Progettato per massimizzare lo spazio sullo schermo e ridurre al minimo le distrazioni, il nuovo design di Opera One visualizza gli elementi del browser che l’utente sta utilizzando, nascondendo il resto: la barra superiore e la nuova barra di ricerca inferiore, ad esempio, scompaiono quando gli utenti iniziano a scorrere una pagina, a differenza di altri browser mobili per iOS, in cui la barra inferiore continua a occupare spazio sullo schermo.

Inoltre, in Opera One per iOS, il colore delle barre superiore e di stato si adatta alla tonalità della pagina web visitata. Il risultato è un’esperienza di navigazione a schermo intero in cui gli utenti sono completamente immersi in ciò che hanno a portata di mano, senza elementi estranei che li distraggano.

La nuova versione di Opera per iOS sostituisce anche il vecchio newsfeed con un carosello nella pagina iniziale pieno di notizie, punteggi live e suggerimenti sui prodotti. Progettato per fondersi con l’immagine dello sfondo, il carosello mantiene la pagina iniziale pulita e ordinata.

“Questo è solo il primo passo“, ha dichiarato Bolin. “Abbiamo intenzione di continuare a sviluppare la nostra visione dell’esperienza di navigazione su iOS nei prossimi mesi“.

Come tutti i prodotti di punta di Opera, Opera One per iOS è incentrato sull’intelligenza artificiale. È dotato di Aria, un’intelligenza artificiale integrata nel browser, gratuita e illimitata, che offre risultati aggiornati dal web, oltre alla capacità di assistere in una serie di attività come il recupero di informazioni, la generazione di testo o codice e la richiesta sui prodotti. Dopo aver intrapreso una ricerca con Aria, gli utenti vengono portati alla chat con Aria, che potrebbe poi condurli a un sito web. Il browser offre ora un modo semplice per tornare alla chat con l’intelligenza artificiale dal sito web appena aperto.

Aggiornato regolarmente per incorporare nuove funzionalità, Aria è ora dotato di Voice Input, in modo che gli utenti iOS possano pronunciare le domande ad alta voce invece di doverle digitare, perfetto per quando si è in viaggio. Nell’ultima versione di Opera per iOS, Aria è in grado di generare immagini utilizzando il modello di generazione di immagini Imagen2 di Google. Gli utenti devono semplicemente fornire ad Aria un prompt e l’intelligenza artificiale del browser creerà un’immagine basata su tale input. Gli utenti possono perfezionare ulteriormente la creazione di Aria fino a ottenere esattamente ciò che desiderano, oltre a copiare l’immagine negli appunti, salvarla, condividerla e persino impostarla come sfondo del dispositivo.

Offrendo un’esperienza di navigazione veloce e sicura, Opera per iOS integra una serie di funzioni di facile utilizzo, come il blocco degli annunci nativo e integrato e la VPN gratuita.

Questa nuova versione di Opera per iOS – sottolinea la società norvegese – è il primo passo di una nuova esperienza di navigazione su iOS per Opera One: è possibile ottenere ulteriori informazioni sul sito dell’azienda, nonché scaricarla dall’App Store di Apple.