Ecco iOS 16.5: è disponibile il nuovo update del sistema operativo di iPhone

Dopo una serie di versioni beta e release candidate, Apple ha ora reso disponibile per tutti gli utenti l’ultimo aggiornamento del sistema operativo di iPhone: iOS 16.5. Parallelamente a iOS 16.5, Apple ha rilasciato anche l’update iPadOS 16.5 per iPad.

Come di consueto, ‌‌iOS 16‌‌‌.5 e iPadOS 16.5 possono essere scaricati e installati, sui dispositivi che possono eseguire l’aggiornamento, da Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Di seguito, riportiamo le note di rilascio ufficiali di Apple che accompagnano l’update iOS 16.5:

L’aggiornamento include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi: È disponibile il nuovo sfondo “Celebrazione del Pride” per la schermata di blocco, che onora la comunità LGBTQ+ e la sua cultura. È stato risolto un problema per cui Spotlight poteva non rispondere. È stato risolto un problema per cui Podcast in CarPlay poteva non caricare i contenuti. È stato risolto un problema per cui le impostazioni di “Tempo di utilizzo” potevano venire inizializzate o non essere sincronizzate su tutti i dispositivi. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web: https://support.apple.com/kb/HT201222

Per gli utenti negli Stati Uniti, iOS 16.5 aggiunge anche un nuovo tab Sports in Apple News, che consente di accedere in modo facile e rapido a storie, punteggi, classifiche e altri contenuti relativi alle squadre e ai campionati che l’utente segue. Questa funzionalità non è citata nelle note di rilascio dell’update italiano. Probabilmente arriverà in Italia in un secondo momento.

Per quanto riguarda iPadOS 16.5, le note di rilascio fanno cenno solo a risoluzioni di errori e non riportano alcun contenuto nuovo o alcuna funzionalità inedita.

Con l’avvicinarsi della WWDC, durante la quale ci si attende la presentazione in anteprima da parte di Apple dei nuovi iOS 17 e iPadOS 17, l’update iOS 16.5 è certamente una delle ultime, se non l’ultima, prima della prossima major release del software di sistema di iPhone.