Ecco come Microsoft rimuoverà Flash da Windows

Microsoft ha terminato il supporto per Flash sui suoi browser alla fine del 2020, e la stessa Adobe ha interrotto il supporto, così come gli aggiornamenti e il deployment, di Flash Player a partire dal 31 dicembre 2020.

Era stato preannunciato da tempo l’end-of-life della tecnologia Flash, andata definitivamente e ufficialmente in pensione dopo un glorioso passato e una tormentata fase di declino all’emergere di nuove tecnologie più sicure, compatibili e performanti su ogni tipologia di device.

Tuttavia, dato che erano state sviluppate nel tempo molte applicazioni – web e non – sulla base della piattaforma Flash, la fine del supporto non determina da sola, e automaticamente, la dismissione del software da ogni postazione di lavoro.

I componenti software di Flash sono evidentemente ancora presenti in una certa percentuale di macchine Windows, che sia perché si ha ancora l’esigenza di eseguire applicazioni che sfruttano quella tecnologia, o che sia per una banale mancanza di interventi di disinstallazione.

Così, Microsoft ha fornito un nuovo e ulteriore aggiornamento sullo stato delle cose, relativamente al supporto per Flash.

Per aiutare i suoi clienti a mantenere i propri sistemi in sicurezza, Microsoft rimuoverà il componente Flash da Windows attraverso l’aggiornamento KB4577586 “Update for Removal of Adobe Flash Player” (che era già disponibile come update opzionale da poter applicare in qualsiasi momento).

A partire da giugno 2021, ha informato ancora Microsoft, l’update KB4577586 sarà incluso nel Preview Update di Windows 10 versione 1809 e superiori.

Inoltre, esso sarà anche incluso in ogni successivo Latest Cumulative Update.

A partire da luglio 2021, l’update KB4577586 che rimuove Adobe Flash Player sarà incluso nell’aggiornamento cumulativo per Windows 10 versione 1607 e Windows 10 versione 1507. Sarà anche incluso nel Monthly Rollup e nel Security Only Update per Windows 8.1, Windows Server 2012 e Windows Embedded 8 Standard.

Microsoft ha inoltre sottolineato che, quando si aggiorna a Windows 10 versione 21H1 o successiva, Flash sarà rimosso.

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sulla pagina di supporto Microsoft riguardante l’end of support di Flash, nonché sulla pagina ufficiale di Adobe sulla fine del supporto.