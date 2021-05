E4 Computer Engineering, innovazione e Hpc parlano italiano

Con soluzioni che rispondono alle richieste sempre più impegnative che arrivano dal mondo della ricerca e del mercato enterprise, E4 Computer Engineering conferma il suo ruolo di azienda sempre in prima fila sul panorama tecnologico italiano e non solo.

Facendo leva sulle tecnologie più avanzate – dalle architetture HPC (High Performance Computing) al mondo dei container, passando per Big Data Analytics, deep learning e virtualizzazione – E4 Computer Engineering ha realizzato nel tempo progetti in ambito universitario e di ricerca, a livello italiano e internazionale, tra i quali spicca la collaborazione con il Cern di Ginevra.

Da qualche anno, ha esteso con successo il proprio raggio di attività ai settori pharma, banking, manufacturing e automotive con la creazione di soluzioni open source pronte all’uso.

Sono molti gli ambiti che si affidano ad architetture HPC (High Performance Computing) per affrontare con successo le sfide che il mercato pone loro, ma anche per supportare al meglio il progresso dell’umanità, gettando le basi per un’evoluzione scientifica più rapida, impattante e sostenibile.

Simone Zanotti, Sales & Marketing Director di E4 Computer Engineering ha spiegato che la società è attiva su numerosi fronti, come ricerca biomedica, ingegneria aerospaziale, sperimentazione scientifica, industria 4.0.

Si tratta di ambiti di attività molto diversi tra loro che però hanno elementi in comune: l’utilizzo spinto dei più avanzati modelli di elaborazione per un’analisi in tempo praticamente reale di enormi quantità di dati ed un’infrastruttura sottostante che coniughi prestazioni e flessibilità.

Zanotti rileva come da sempre E4 supporti i suoi clienti nell’utilizzo delle tecnologie più avanzate a supporto dei loro obiettivi di ricerca e di business, forti di competenze estremamente profonde e specializzate.

E4 Computer Engineering, gli orizzonti si ampliano verso l’Europa

E4 Computer Engineering non si limita a operare con successo sul mercato italiano, dove è nata nel 2002. L’azienda è direttamente coinvolta nella European Processor Initiative (EPI), un progetto di ricerca finalizzato allo sviluppo di un know-how europeo sulla progettazione e realizzazione di processori per l’HPC, nell’ottica di una maggiore indipendenza ed autonomia dell’Europa in ambito high tech.

Lo scorso anno, inoltre, la società ha aperto un ufficio in Germania, a Monaco di Baviera, con l’obiettivo di promuovere la crescita dell’azienda nell’area dell’Europa centrale, supportando i progetti già in essere e offrendo consulenza di alto livello su ulteriori possibili attività di progettazione e implementazione.