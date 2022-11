E4 collabora con SoftIron nel segno dell’HyperCloud

E4 Computer Engineering ha stretto una collaborazione con SoftIron, azienda specializzata nelle soluzioni di data center personalizzate e ottimizzate per le prestazioni, con l’obiettivo di avviare nuovi progetti di assoluta eccellenza tecnologica, sul mercato italiano e internazionale, grazie all’integrazione dei punti di forza delle due realtà.

Grazie alle rispettive esperienze consolidate nei settori della ricerca e aerospaziale, le due organizzazioni definiranno un’offerta comune tesa a rispondere alle necessità di aziende impegnate in progetti nei quali sicurezza e affidabilità rappresentano una priorità.

In particolare, le forti competenze del team di E4 in tema di HPC e progettazione andranno ad arricchire la proposta unica di SoftIron, incentrata sull’offerta di soluzioni data center pacchettizzate e completamente gestite, in grado di abbinare i vantaggi del XaaS con la sicurezza e l’affidabilità di un’infrastruttura on premise.

SoftIron ha di recente annunciato quello che definisce “il primo HyperCloud Intelligent Cloud Fabric al mondo”, progettato e realizzato direttamente dall’azienda. HyperCloud è una piattaforma chiavi in mano, completamente integrata, che elimina la complessità di collegare i diversi e numerosi livelli hardware e software indipendenti necessari per la creazione e gestione di un cloud privato o ibrido unificato.

Utilizzando building block pre-integrati, HyperCloud automatizza completamente il provisioning dei servizi di storage, calcolo, networking e infrastruttura, fornendo un cloud multi-tenant pienamente funzionante che può essere implementato in solo mezza giornata e in meno di mezzo rack, in grado di scalare quasi all’infinito.

“Oggi le grandi imprese vogliono presentare l’infrastruttura IT aziendale ‘come servizio’ ai loro clienti interni, mentre la necessità di garantire una soluzione flessibile, sicura e matura è un must. HyperCloud può aiutarci ad affrontare le nuove opportunità del mercato aziendale italiano con una velocità e una semplicità senza precedenti, fornendo tutto ciò che serve – potenza computazionale, storage e networking – e tutte le funzionalità software per consumare tali risorse in un modello cloud multi-tenant, il tutto in un’unica piattaforma trasparente e monitorabile”, spiega Cosimo Gianfreda, CEO di E4 Computer Engineering.

“Siamo entusiasti di collaborare con E4 per portare il nostro HyperCloud sul mercato italiano e non solo. L’attenzione e la professionalità del team di E4 nella realizzazione di infrastrutture dati di alto valore, resilienti e sicure, si abbinano perfettamente all’approccio di SoftIron nel portare sul mercato la nostra esclusiva tecnologia cloud. Stiamo già lavorando insieme ad alcuni progetti molto importanti nella regione e ci aspettiamo che questa partnership si riveli duratura e fruttuosa per entrambi”, aggiunge Phil Crocker, VP Business Development & Channel di SoftIron.