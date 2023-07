Dynatrace lancia la prima AI ipermodale per l’osservabilità e la sicurezza

Dynatrace, società specializzata nell’osservabilità e nella sicurezza unificate, ha annunciato che sta espandendo il suo motore Davis AI per creare quella che l’azienda definisce la prima intelligenza artificiale (IA) ipermodale del settore, facendo convergere gli insight basati sui fatti, predittivi e causali con le nuove capacità dell’intelligenza artificiale generativa.

L’intelligenza artificiale ampliata di Davis – spiega Dynatrace – aumenterà la produttività dei team di business, sviluppo, sicurezza e operation fornendo raccomandazioni prodotte dall’intelligenza artificiale generativa alimentate da un contesto preciso derivante da tecniche di intelligenza artificiale predittiva e causale che riflettono le caratteristiche uniche dell’ecosistema ibrido e multicloud di ciascuna organizzazione. Inoltre, semplificherà e accelererà le attività, come la creazione di automazioni e dashboard, per consentire alle persone di concentrarsi su attività di maggior valore per un’innovazione più rapida, migliore e più sicura.

L’intelligenza artificiale sta trasformando il business, sottolinea l’azienda. L’IA generativa ha il potenziale per aumentare la produttività in tutte le funzioni. Poiché è probabilistica per natura, il suo valore dipende dalla qualità dei dati con cui viene istruita e dai quesiti dell’utente. Per questo motivo, la potenza dell’IA generativa può essere notevolmente amplificata facendola convergere con l’intelligenza predittiva e causale per creare un’unica IA ipermodale in cui ogni tipo di IA eccelle in capacità specifiche:

Previsione: utilizzo di modelli di intelligenza artificiale predittivi per consigliare azioni future basate su dati del passato, inclusi i trend delle vendite e dell’esperienza del cliente, la stagionalità, lo stato delle applicazioni cloud e altri comportamenti storici. Determinazione: utilizzo dell’intelligenza artificiale causale per fornire risposte precise, deterministiche e basate sui fatti e un’automazione intelligente basata sull’analisi delle dipendenze tra grandi insiemi di dati derivanti da osservabilità, sicurezza e business, pur mantenendo un contesto accurato che rifletta l’origine di ciascun data point. Creazione: utilizzo dell’IA generativa per consigliare come risolvere attività specifiche nel contesto dell’ambiente e dello stato del cliente.

Dynatrace Davis AI fornisce in modo univoco queste funzionalità, afferma l’azienda.

I modelli di intelligenza artificiale predittiva di Davis e il machine learning dinamico anticipano il comportamento futuro sulla base di dati passati e dei pattern osservati. Questa capacità consente ai clienti di anticipare e risolvere le esigenze e i problemi futuri relativi alle prestazioni e alla sicurezza del loro software.

dinamico anticipano il comportamento futuro sulla base di dati passati e dei pattern osservati. Questa capacità consente ai clienti di anticipare e risolvere le esigenze e i problemi futuri relativi alle prestazioni e alla sicurezza del loro software. L’intelligenza artificiale causale di Davis analizza i dati in tempo reale e contestualizzati di business, sicurezza e osservabilità all’interno del data lakehouse Grail e le dipendenze causali dalla topologia Smartscape per fornire le risposte precise e l’automazione intelligente necessarie per la prevenzione dei problemi, l’analisi deterministica della causa principale e la risoluzione automatizzata dei rischi.

L’IA generativa di Davis CoPilot interagisce con l’IA predittiva e causale di Dynatrace per fornire automaticamente consigli, creare workflow e dashboard raccomandati o consentire alle persone di utilizzare il linguaggio naturale per esplorare, risolvere e completare le attività.

“L’IA generativa si sta già dimostrando utile per ampliare l’accessibilità agli insight sulle operation a nuove persone e accelerare i flussi di lavoro per gli utenti delle soluzioni di osservabilità”, ha affermato Nancy Gohring, IDC Research Director for Enterprise System Management, Observability and AIOps. “Tuttavia, se combinata con altre forme di intelligenza artificiale, l’IA generativa ha il potenziale per un ulteriore impatto significativo. Ad esempio, sfruttare altre forme di IA per alimentare l’IA generativa con qualcosa di più dei semplici input degli utenti può offrire più valore ai clienti e aiutare a massimizzare il valore dell’IA generativa per i casi d’uso di business, sviluppo, sicurezza e operation”.

“L’IA generativa è una tecnologia trasformativa con possibilità apparentemente illimitate per offrire vantaggi in termini produttività”, ha affermato Bernd Greifeneder, CTO di Dynatrace. “Poiché le organizzazioni cercano di sfruttare questo potenziale, la chiave del successo è l’IA ipermodale che combina l’IA generativa con potenti tecniche di intelligenza artificiale predittiva e causale. Questo perché solo l’IA predittiva può vedere il futuro in modo affidabile, solo l’IA causale può conoscere in modo deterministico la causa principale di un problema e solo l’IA generativa può personalizzare raccomandazioni e soluzioni a problemi specifici utilizzando algoritmi probabilistici avanzati. Con il rilascio delle funzionalità avanzate di Davis AI, rispondiamo a questa esigenza e ridefiniamo il funzionamento delle soluzioni di sicurezza e osservabilità. Prevediamo che Davis AI consentirà ai nostri clienti di ottenere sostanziali benefici in termini di produttività anno dopo anno mentre guidano le iniziative di trasformazione relative all’osservabilità e alla sicurezza”.

Dynatrace Davis AI ha cambiato radicalmente il modo in cui molte delle organizzazioni leader a livello mondiale forniscono ed eseguono le loro soluzioni software più complesse e critiche. Ecco le opinioni di alcuni di questi clienti:

“Dynatrace Davis AI offre al nostro team la fiducia necessaria per perseguire l’innovazione e l’automazione in modo più aggressivo e implementare le modifiche alle applicazioni critiche più velocemente, senza aumentare i rischi. Ora possiamo valutare rapidamente l’impatto degli aggiornamenti e delle nuove funzionalità e risolvere i problemi prima che gli utenti ne risentano”. Kailey Smith, Application Architect, State of Minnesota IT Services

“Dynatrace Davis AI ci consente di identificare e correggere in modo proattivo i problemi dei nostri clienti prima ancora che si rendano conto di aver avuto un problema, il che ha creato un impatto fenomenale sulla fidelizzazione dei clienti. In definitiva, Dynatrace ci aiuta a migliorare la fidelizzazione dei clienti e a proteggere i profitti della nostra attività”. David Priestly, Chief Digital Officer, Vitality

“Le capacità di intelligenza artificiale di Dynatrace hanno dato ai nostri team digital la fiducia necessaria per provare cose nuove, sapendo di poter valutare rapidamente l’impatto aziendale dei loro cambiamenti e risolvere eventuali problemi invece di passare giorni o settimane a cercare di decifrare i risultati dei loro sforzi”. Ken Schirrmacher, Chief Technology Officer at Park ‘N Fly

“I tradizionali modelli di machine learning prevedono il futuro sulla base di dati storici, che non sempre riflettono ciò che sta accadendo in tempo reale. Dynatrace Davis AI, tuttavia, esamina i dati attuali e fa previsioni basate su insight olistici. Questo ci aiuta ad anticipare le situazioni e ad affrontare in modo proattivo i problemi prima che abbiano un impatto sui nostri utenti finali”. Steve Bowerman, Principal Software Engineer, EDF

“Mentre molte aziende stanno appena iniziando a comprendere il potenziale dell’IA, Dynatrace ha già incorporato l’IA nella sua piattaforma da più di un decennio. Ogni giorno e tutto il giorno, i nostri team utilizzano l’IA causale di Dynatrace per gestire e ottimizzare i nostri cloud, ridurre il lavoro manuale e accelerare la trasformazione”. Alex Hibbitt, Engineering Director, SRE and Fulfillment, albelli-Photobox Group

“Le estese funzionalità di intelligenza artificiale e automazione di Dynatrace ci consentono ora di aprire un ticket che indica la causa esatta del problema e inviarlo alla persona che deve risolverlo in pochi millisecondi. Siamo in grado di creare workflow automatizzati per consentire alle nostre applicazioni di autoripararsi con una ridotta necessità di intervento umano. Con l’obiettivo finale di garantire e migliorare l’affidabilità e la sicurezza dei nostri servizi aeroportuali critici, queste automazioni hanno migliorato la nostra efficienza operativa IT riducendo la necessità di valutare i problemi e scansionare manualmente le vulnerabilità”. Pietro Caminiti, Chief Information and Technology Officer, Aeroporti di Roma.

L’IA predittiva e causale di Davis è ora disponibile per tutti i clienti, mentre l’espansione per includere Davis CoPilot sarà disponibile più avanti nel 2023 e accessibile a tutti i clienti come tecnologia core all’interno della piattaforma Dynatrace. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web e il blog di Dynatrace.