Dynatrace Davis aiuta i team a ottimizzare ambienti cloud complessi

Dynatrace ha annunciato di aver ampliato le funzionalità del suo motore di intelligenza artificiale Davis per consentire ai team di sviluppo, SRE e IT di condurre analisi esplorative specifiche.

Ciò consente ai team di sfruttare la potenza dell’AI causale di Dynatrace per indagare sulle nuove tendenze emergenti o bloccare potenziali problemi, come picchi inaspettati di traffico o degrado delle prestazioni.

Questo miglioramento – spiega Dynatrace – si basa sulle capacità esistenti del motore Davis, tra cui il monitoraggio automatico e continuo dell’intero stack, l’elaborazione di miliardi di dipendenze in tempo reale e la fornitura di risposte precise e automazione intelligente basate sui dati. Di conseguenza, i team possono ottimizzare ulteriormente le loro applicazioni e l’infrastruttura ed evitare problemi molto prima che impattino sui clienti per garantire che i servizi digitali siano impeccabili e sicuri.

“Ci affidiamo a Dynatrace per garantire che le nostre applicazioni siano disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e il motore di intelligenza artificiale Davis è fondamentale per questo compito. Gli insight che otteniamo da Davis sono stati fondamentali per i nostri team, perché sono classificati in base all’impatto sul business e dettagliano l’esatta causa che condiziona le prestazioni dei nostri servizi digitali.

L’estensione di Davis per consentire più analisi empiriche on-demand ci consentirà di ottimizzare il nostro ambiente e bloccare i problemi di performance che potrebbero eventualmente avere un impatto sui nostri clienti. Questo ci aiuta a evitare complicazioni e a garantire che i nostri cloud e le esperienze dei clienti siano sempre ottimizzati”, ha affermato Alex Hibbitt, Group SRE Director di albelli-Photobox Group.

“Davis è stato creato appositamente per aiutare le aziende a superare la complessità del cloud moderno e garantire un’esperienza utente ottimale. Estendendo Davis per fornire analisi esplorative on-demand, Dynatrace è ben posizionato sul mercato per consentire ai team di sviluppo, SRE e IT di analizzare qualsiasi segnale di osservabilità in qualsiasi momento grazie a un’IA deterministica. In questo modo si ottiene una visione più dettagliata e completa di ambienti cloud complessi, consentendo ai team di dedicare il proprio tempo all’innovazione”, ha dichiarato Steve Tack, SVP Product Management di Dynatrace.

Questo miglioramento della piattaforma Dynatrace sarà generalmente disponibile entro 30 giorni, ha annunciato l’azienda.

