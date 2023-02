Dynatrace amplia la sua piattaforma con il lancio di AppEngine

Dynatrace ha annunciato il lancio di AppEngine. Questa nuova tecnologia della piattaforma Dynatrace® consente a clienti e partner di creare applicazioni personalizzate, conformi e intelligenti, basate sui dati, per i loro team IT, di sviluppo, di sicurezza e di business, con un approccio low-code e di facile utilizzo. Queste applicazioni personalizzate possono rispondere a un’infinità di casi d’uso BizDevSecOps e sbloccare la ricchezza di informazioni disponibili nell’enorme quantità di dati generata dai moderni ecosistemi cloud.

Per dimostrare la potenza e la flessibilità di Dynatrace® AppEngine, l’azienda ha anche presentato una serie di nuove applicazioni che indirizzano molteplici casi d’uso. Queste applicazioni saranno disponibili per i clienti Dynatrace e includono:

Smartscape® Health View consente ai team di visualizzare i segni vitali delle applicazioni, compreso lo stato della sicurezza. Inoltre, mostra la capacità di AppEngine di sbloccare insight attuabili dai dati attraverso l’arricchimento, la visualizzazione e l’analisi.

consente ai team di visualizzare i segni vitali delle applicazioni, compreso lo stato della sicurezza. Inoltre, mostra la capacità di AppEngine di sbloccare insight attuabili dai dati attraverso l’arricchimento, la visualizzazione e l’analisi. Site Reliability Guardian aiuta i team a mantenere in modo proattivo gli obiettivi del livello di servizio (SLO) automatizzando i gate di qualità e sicurezza. Inoltre, spiega come le applicazioni create con AppEngine alimentino l’automazione guidata dalle risposte per ottimizzare le operazioni nel cloud.

aiuta i team a mantenere in modo proattivo gli obiettivi del livello di servizio (SLO) automatizzando i gate di qualità e sicurezza. Inoltre, spiega come le applicazioni create con AppEngine alimentino l’automazione guidata dalle risposte per ottimizzare le operazioni nel cloud. Carbon Impact permette ai team di capire e ridurre l’impronta di carbonio dei loro ecosistemi ibridi e multicloud. Inoltre, dimostra come AppEngine possa aiutare i team a misurare e ottimizzare gli indicatori di prestazione chiave (KPI) più importanti per i manager aziendali o per i requisiti normativi.

La piattaforma Dynatrace consolida in modo unico i dati di osservabilità, sicurezza e business con una mappatura completa del contesto e delle dipendenze. In questo modo i clienti si liberano da approcci manuali come la creazione di tag per collegare dati isolati o l’utilizzo di analisi di machine-learning imprecise, e dagli elevati costi operativi di altre soluzioni. AppEngine sfrutta questi dati e semplifica la creazione di applicazioni intelligenti e le integrazioni per i team di tutta l’organizzazione. Fornisce scalabilità automatica, sicurezza delle applicazioni in esecuzione, connessioni e integrazioni sicure in ecosistemi ibridi e multicloud e supporto completo del ciclo di vita, comprese le certificazioni di sicurezza e qualità. Di conseguenza, per la prima volta, qualsiasi team di un’organizzazione può sfruttare l’intelligenza artificiale causale per creare applicazioni e integrazioni intelligenti per casi d’uso e tecnologie specifiche per i propri requisiti aziendali e stack tecnologici.

Secondo un rapporto di Gartner, “L’esigenza di dati che consentano di prendere decisioni migliori da parte di diversi team all’interno dell’ambito IT (come DevOps, Infrastructure and Operations e SRE) e al di fuori dell’IT (ad esempio, i team di marketing e di vendita) sta originando un’evoluzione del monitoraggio. Sta diventando un processo che si occupa delle esigenze di dati e analisi di più team, oltre a quelle del team I&O tradizionale. Questa tendenza sta portando a un maggiore utilizzo degli analytics, che consentono di creare dashboard flessibili e report approfonditi”

“Utilizziamo Dynatrace AppEngine per creare applicazioni sicure e conformi alle esigenze specifiche dei nostri clienti, sfruttando al contempo l’enorme quantità di dati dei loro cloud”, ha dichiarato Luca Forni, CEO di Akamas, partner di Dynatrace. “Grazie ad AppEngine, stiamo realizzando un’applicazione che aggiunge le funzionalità di ottimizzazione continua di Akamas alla piattaforma Dynatrace. In questo modo, gli utenti di Dynatrace potranno disporre di informazioni precise sulle prestazioni delle applicazioni Kubernetes e automatizzare il processo di configurazione delle risorse per raggiungere obiettivi di ottimizzazione predefiniti. Di conseguenza, i clienti possono aumentare l’affidabilità e le prestazioni dei loro servizi cloud-native e ottimizzare le risorse cloud per ridurre i costi”.

“La piattaforma Dynatrace ha sempre aiutato i team IT, di sviluppo, di business e di sicurezza ad avere successo, fornendo risposte precise e automazione intelligente nei loro complessi e dinamici ecosistemi cloud”, ha dichiarato Bernd Greifeneder, fondatore e Chief Technology Officer di Dynatrace. “Ora, con Dynatrace AppEngine, è facile creare applicazioni che sfruttano la vasta osservabilità, la sicurezza e i dati di business dei cloud moderni e l’intelligenza artificiale causale di Dynatrace. Questo estende risposte precise e automazione intelligente a un numero illimitato di casi d’uso BizDevSecOps, consentendo a un maggior numero di persone nelle organizzazioni di prendere decisioni basate sui dati”.