Dylog Italia acquisisce lo specialista del CRM Easyone Software

Il Gruppo Dylog ha annunciato di aver acquisito la maggioranza di Easyone Software, società di sviluppo software di Noventa di Piave (VE) con 20 anni di esperienza e una forte specializzazione nei processi di marketing, vendita e post-vendita delle aziende.

L’operazione, sottolinea l’azienda, ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’offerta di Dylog nello sviluppo di soluzioni CRM per i propri clienti, ambito strategico e sempre più rilevante nell’attuale contesto competitivo di mercato.

Easyone nasce nel 2005 in Veneto e negli anni si specializza nell’attività più importante e strategica per un’azienda: la relazione con il cliente. Grazie alle proprie competenze, oggi è in grado di progettare e commercializzare direttamente la propria soluzione CRM per il mercato italiano, sviluppando integrazioni con i più diffusi gestionali e servendo più di 1.500 clienti.

“Il nostro team è composto da professionisti, esperti e consulenti con esperienza ventennale nello sviluppo di progetti CRM e l’ingresso nel Gruppo Dylog ci consentirà di contribuire in modo significativo al processo di Digital Transformation che stanno vivendo le aziende italiane”, spiega Lorenzo Brollo, Amministratore delegato di Easyone Software srl.

“L’acquisizione di Easyone costituisce un tassello importante nella nostra strategia di supporto delle imprese italiane attraverso lo sviluppo di software e servizi di valore. La soluzione CRM di Easyone si differenzia sul mercato per facilità d’uso, elevata configurabilità ed accessibilità e ci consentirà di continuare a crescere e rafforzare la nostra presenza nel mercato delle PMI”, dichiara Rinaldo Ocleppo, Presidente di Dylog Italia Spa.

Da oltre 40 anni Dylog progetta, sviluppa e commercializza software gestionali e servizi per imprese e professionisti. L’azienda ha costantemente adottato una politica di efficienza e visione a lungo termine, grazie alla quale ha sviluppato una crescita costante dal 1980, fino a diventare un grande Gruppo di oltre 30 aziende, 20 sedi tra Italia e Svizzera, più di 1.600 persone occupate, oltre 700 partner e più di 110mila clienti attivi.