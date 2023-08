Duet AI per Google Cloud, l’assistente potenziato dall’intelligenza artificiale

In occasione di Google Cloud Next ’23, Big G ha annunciato l’espansione dell’anteprima di Duet AI per Google Cloud con l’introduzione di nuove funzionalità, la cui disponibilità generale è prevista entro la fine dell’anno.

Duet AI può ora fornire assistenza basata sull’IA in un’ampia gamma di prodotti e servizi di Google Cloud così da soddisfare un maggior numero di utenti cloud, tra cui sviluppatori, operatori, professionisti dei dati e della sicurezza informatica.

Duet AI: il supporto collaborativo alimentato dall’AI sempre attivo

Lo scopo di Google Cloud è quello di offrire a tutti gli utenti un nuovo modo di operare nel cloud grazie alla potenza dell’IA. Duet AI rappresenta una parte fondamentale dell’impegno generale di Google in materia di intelligenza artificiale, e con esso l’azienda intende rivoluzionare il modo in cui gli utenti lavorano con Google Cloud, aiutando i clienti ad aumentare la loro produttività, ad ottenere vantaggi competitivi e, in ultima analisi, a migliorare i profitti.

Duet AI per Google Cloud è stato presentato all’I/O dello scorso maggio, mostrando le nuove funzionalità per gli sviluppatori, come per esempio l’assistenza per codice e chat. Da quel momento, tester fidati in tutto il mondo hanno sperimentato la potenza di Duet AI, mentre Google Cloud ha continuato a lavorare per espandere ulteriormente le funzionalità e integrarle in un’ampia gamma di prodotti e servizi del suo portfolio.

In occasione di Google Cloud Next, l’azienda ha annunciato che oggi Duet AI è in grado di fornire assistenza IA su più fronti, infondendo la potenza dell’intelligenza artificiale generativa su Google Cloud per supportare i clienti nello sviluppo di applicazioni, operazioni, gestione e migrazione dei database, analisi e visualizzazione dei dati e cybersecurity.

Accelerare lo sviluppo delle applicazioni

Duet AI per Google Cloud fornisce un’assistenza esperta durante l’intero ciclo di sviluppo del software. Questo include generazione di codice, citazione di sorgenti, test coverage, progettazione e la pubblicazione di API, migrazione e modernizzazione delle applicazioni e molto altro ancora.

Con Duet AI, gli sviluppatori possono utilizzare il linguaggio naturale per comprendere rapidamente codici e API complessi, seguire le migliori pratiche di codifica, generare rapidamente test unitari e molto altro. L’assistenza per codice e chat di Duet AI è disponibile negli ambienti di sviluppo come Google Cloud console, Cloud Workstations e Cloud Shell Editor. Inoltre, grazie alle estensioni IDE Cloud Code, è possibile trovare Duet AI anche in IDE di terze parti ad esempio negli IDE di VSCode e JetBrains come CLion, GoLand, IntelliJ, PyCharm, Rider e WebStorm.

Ora l’azienda ha annunciato nuove potenti funzionalità di Duet AI per gli sviluppatori, che consentono di ampliare i confini dell’assistenza IA per il codice:

Modernizzazione delle applicazion i: Duet AI può contribuire a modernizzare più rapidamente le applicazioni offrendo assistenza per il refactoring del codice. In genere, il refactoring delle applicazioni legacy richiede la migrazione e il refactoring del codice da un linguaggio all’altro, tutto ciò può essere costoso e richiedere diversi mesi. Grazie a Duet AI il refactoring del codice e la migrazione a Google Cloud diventano passaggi rapidi e semplici. Per esempio, spiega Google Cloud: supponiamo di voler aggiornare un servizio di catalogo prodotti, che collega un sito web front-end al database dei prodotti back-end, da C++ a Go e di voler iniziare a usare Cloud SQL, il servizio di database relazionale gestito di Google Cloud. Per farlo manualmente, sarebbe necessario convertire il codice scritto da C++ a Go, imparare i costrutti di Cloud SQL e aggiornare la connessione al database per utilizzare Cloud SQL. Con Duet AI, invece, è sufficiente aprire la chat di Duet AI direttamente nel proprio ambiente di sviluppo, scrivere un messaggio in linguaggio naturale semplice come “Converti questa funzione in Go e usa Cloud SQL”. La funzione verrà riscritta in Go e convertirà automaticamente la connessione al database in Cloud SQL.

Generazione del codice contestualizzata : in collaborazione con aziende selezionate, Google Cloud ha iniziato a lavorare per consentire la personalizzazione di Duet AI con conoscenze aziendali specifiche basate su library e basi di codice dell'azienda, per generare suggerimenti di codice contestualizzati. Ad esempio, si può chiedere a Duet AI di generare il codice per una funzione che trovi tutti i prodotti sotto i 10 dollari nel catalogo prodotti aziendale, e Duet AI genererà una funzione basata su classi e metodi utilizzati dall'azienda per interagire con il catalogo di prodotti.

: in collaborazione con aziende selezionate, Google Cloud ha iniziato a lavorare per consentire la personalizzazione di Duet AI con conoscenze aziendali specifiche basate su library e basi di codice dell’azienda, per generare suggerimenti di codice contestualizzati. Ad esempio, si può chiedere a Duet AI di generare il codice per una funzione che trovi tutti i prodotti sotto i 10 dollari nel catalogo prodotti aziendale, e Duet AI genererà una funzione basata su classi e metodi utilizzati dall’azienda per interagire con il catalogo di prodotti. Integrazione delle applicazioni e gestione delle API: l’integrazione è un’altra parte fondamentale dello sviluppo di un’applicazione. Le applicazioni si basano su API e servizi di integrazione per coordinare le comunicazioni tra più servizi. Utilizzando Duet AI nei servizi di integrazione di Google Cloud, come Apigee API Management e Application Integration, gli sviluppatori possono ora progettare, creare e pubblicare facilmente le API utilizzando semplici suggerimenti in linguaggio naturale.

Semplificare il funzionamento e la gestione dell’infrastruttura e delle applicazioni

La creazione e la messa in sicurezza delle configurazioni così come l’individuazione di problematiche all’interno di un’applicazione sono processi che richiedono un grande investimento di tempo. Duet AI aiuta ad automatizzare la distribuzione, a garantire che le applicazioni siano configurate correttamente, a capire e a risolvere rapidamente i problemi e a creare applicazioni più sicure e affidabili.

Ad esempio, Duet AI per Google Cloud aiuta gli sviluppatori, gli operatori e gli SRE a monitorare le prestazioni e a risolvere rapidamente i problemi grazie alle integrazioni di monitoraggio e logging. Duet AI aiuta a identificare le correlazioni all’interno dell’applicazione, consentendo di passare rapidamente dalla ricezione degli avvisi alla risoluzione dei problemi.

In Cloud Monitoring, le richieste in linguaggio naturale possono essere tradotte in query PromQL per analizzare le metriche delle serie temporali, come l’utilizzo della CPU nel tempo. Duet AI può inoltre fornire spiegazioni intuitive di voci di registro complesse in Logs Explorer per facilitare l’analisi delle cause principali e fornire suggerimenti su come risolvere i problemi emersi in Error Reporting.

Sfruttare il valore dei dati, con Duet AI per Google Cloud

Gli analisti di dati e di business possono sfruttare Duet AI per BigQuery per un’analisi rapida dei dati. Duet AI per BigQuery fornisce assistenza contestuale per la scrittura di SQL e Python per accedere ai dati e analizzarli, consentendo ai team che si occupano dei dati di concentrarsi maggiormente sulla logica e sui risultati. Può generare funzioni e blocchi di codice completi, suggerire automaticamente il completamento del codice e spiegare sia il codice che le query SQL. Duet AI si concentra sulla comprensione dei dati e dei modelli di utilizzo per assistere nell’analisi, suggerendo quali domande porre.

Inoltre, viene integrata anche la potenza di Vertex AI all’interno dei dati in BigQuery. Con una sola istruzione SQL è possibile collegare le tabelle BigQuery con i modelli di base di Vertex AI, sintonizzare i prompt con i dati, eseguire analisi di testo o generare nuovi attributi per arricchire il modello di dati BigQuery. Ciò consente anche di generare embedding vettoriali all’interno di BigQuery per creare potenti ricerche semantiche e query di raccomandazione.

Google cloud ha integrato Duet AI anche in Looker per aiutare gli utenti aziendali ad analizzare i dati più velocemente. La visione di Duet AI per Looker dell’azienda è quella di consentire a chi ricopre un ruolo decisionale di ottenere le informazioni giuste, al momento giusto e nel formato giusto. Duet AI per Looker consente l’analisi conversazionale dei dati, la generazione automatica di presentazioni, le sintesi testuali intelligenti basate sui report, l’uso del linguaggio naturale per creare calcoli e visualizzazioni e la possibilità di generare rapidamente modelli LookML. Nel corso dell’anno verrà aggiunta a Looker una nuova esperienza Duet AI per analizzare i dati in un’esperienza di notebook collaborativo.

Accelerare e modernizzare i database

Duet AI nei database aiuta a migliorare la produttività degli sviluppatori portandola a nuovi livelli. Google Cloud sta introducendo questa funzionalità per Cloud Spanner, e sarà disponibile in futuro anche su AlloyDB e Cloud SQL.

Con Duet AI per Cloud Spanner, è possibile generare codice per strutturare, modificare o interrogare i dati utilizzando il linguaggio naturale. Ad esempio, con un semplice comando come “scrivi una query per mostrare tutti i dati nella tabella dei messaggi”, Duet AI può generare automaticamente l’SQL richiesto, che può essere ulteriormente rivisto o modificato, riducendo significativamente il tempo di sviluppo del codice per le applicazioni.

Inoltre, per facilitare la modernizzazione dei database, Duet AI è stato integrato con il Database Migration Service (DMS). Duet AI per DMS aiuta ad automatizzare la conversione del codice del database che non può essere convertito con le tecnologie di traduzione tradizionali. Sarà possibile utilizzare Duet AI per DMS per migrare l’ultimo miglio di Oracle ad AlloyDB e Oracle a Cloud SQL per PostgreSQL entro la fine dell’anno.

Accelerare la risposta e il ripristino della sicurezza

Duet AI aiuta i professionisti della sicurezza a prevenire le minacce, a ridurre la pressione sui flussi di lavoro relativi alla sicurezza e a valorizzare i migliori talenti nel campo della sicurezza e ora è integrato nei prodotti di sicurezza di Google Cloud come Chronicle Security Operations, Mandiant Threat Intelligence e Security Command Center. Duet AI è in grado di riassumere e classificare rapidamente le informazioni sulle minacce, tradurre le ricerche in linguaggio naturale in query e suggerire come procedere per risolvere i problemi, riducendo i tempi di rilevamento e di risposta e rendendo più produttivi i professionisti della sicurezza oberati di lavoro. Per maggiori informazioni su come Duet AI può aiutare i professionisti della sicurezza, è possibile consultare il blog di Google Cloud.

Duet AI assiste in modo personalizzato e responsabile

Per offrire un servizio migliore agli utenti di Google Cloud, l’azienda ha addestrato e perfezionato i modelli di base dell’intelligenza artificiale di Duet AI con contenuti specifici di Google Cloud, come documentazione, esempi di codice e best practice. Con Duet AI, Google Cloud mira a offrire una nuova esperienza cloud, personalizzata e orientata alle esigenze, che aiuti i team a creare applicazioni sicure, affidabili e scalabili, fornendo al contempo una guida esperta.

Nella progettazione di Duet AI, l’azienda si è avvalsa dell’approccio di Google volto a proteggere la sicurezza e la privacy dei clienti, nonché dei suoi principi di IA. Ciò significa che i clienti possono avere la sicurezza che il proprio codice, i propri input e le raccomandazioni generate da Duet AI non saranno mai utilizzate per sviluppare alcun prodotto o per l’apprendimento di modelli condivisi. I dati e la vostra proprietà intellettuale rimangono dei clienti. Inoltre, per aiutarli a soddisfare i requisiti e le policy di licenza, Duet AI cita puntualmente le fonti da cui provengono i suggerimenti di codice.

Duet AI per Google Cloud è disponibile in anteprima. Per maggiori informazioni su Duet AI per Google Cloud e per partecipare al programma di anteprima, è possibile visitare la pagina del prodotto.