DJI Mavic 3 Enterprise, la nuova serie di droni commerciali portatili

DJI – società specializzata nella tecnologia dei droni civili e delle fotocamere aeree – ha presentato la sua nuova serie DJI Mavic 3 Enterprise, progettata con l’intento di ridefinire ciò che i droni possono fare nei settori aziendali quali affari, governo, istruzione e pubblica sicurezza.

DJI Mavic 3E e DJI Mavic 3T – afferma il produttore – rappresentano il perfezionamento della serie di droni più compatta al mondo, con un potenziamento delle prestazioni in ogni aspetto e che forniranno agli utenti professionisti la migliore tecnologia aerea della categoria, sicura ed efficiente per aiutarli ad avere successo nelle loro missioni quotidiane.

I due nuovi droni Mavic 3 Enterprise si basano sul potente DNA del drone di punta DJI, Mavic 3, e sono stati progettati per operare in una vasta gamma di missioni commerciali.

Semplificati, portatili e compatti, i droni DJI Mavic 3 Enterprise possono essere trasportati in una mano e attivati rapidamente. Grazie alla elevata autonomia di volo di 45 minuti, sono ideali per missioni di lunga durata.

“La nostra missione in DJI Enterprise è rendere accessibile la tecnologia dei droni e delle fotocamere in modo che organizzazioni di tutto il mondo possano svolgere al meglio il proprio lavoro. La serie Mavic 3 Enterprise mantiene questa promessa con una potente soluzione all in one in grado di svolgere il lavoro in modo più semplice, intelligente e sicuro.

Mavic 3 Enterprise si dimostrerà uno strumento estremamente prezioso e vantaggioso per la protezione ambientale e della fauna selvatica, l’edilizia, l’indagine, l’energia, la pubblica sicurezza e innumerevoli altri campi”, ha affermato Christina Zhang, Senior Director di Corporate Strategy presso DJI.

Ispezioni più veloci con DJI Mavic 3E

La combinazione di funzionalità di DJI Mavic 3E consente di eseguire missioni di mappatura e rilevamento ad alta efficienza senza la necessità di punti di controllo a terra.

Integra una fotocamera grandangolare da 20 MP con un sensore CMOS da 4/3 con pixel da 3,3 μm di grandi dimensioni che, insieme alla modalità intelligente con bassa luminosità, offrono prestazioni significativamente migliorate in condizioni di scarsa illuminazione.

La potente fotocamera con zoom ibrido fino a 56x ha una lunghezza focale equivalente di 162 mm per le immagini da 12 MP. Un otturatore meccanico impedisce il Rolling Shutter e supporta intervalli di scatto rapidi di 0,7 secondi.

Vedere anche l’invisibile con DJI Mavic 3T

Progettato per soddisfare le esigenze speciali delle operazioni aeree dei vigili del fuoco, nella ricerca e nel salvataggio, nelle ispezioni e nelle missioni notturne, DJI Mavic 3T ha lo stesso teleobiettivo di Mavic 3E, una fotocamera da 48 MP con sensore CMOS da 1/2” e una termocamera con campo visivo display (DFOV) di 61° e una lunghezza focale equivalente di 40 mm con risoluzione di 640 × 512 px.

La termocamera di Mavic 3T supporta la misurazione della temperatura di punti e aree, avvisi di alte temperature, tavolozze di colori e isoterme per aiutare i professionisti a trovare punti caldi e prendere decisioni rapide.

Con uno zoom simultaneo a schermo suddiviso, le termocamere e lo zoom di Mavic 3T supportano lo zoom digitale continuo a 28x affiancato per facilitare i confronti.

Trasmissione delle immagini di nuova generazione

Con una distanza controllabile massima di 15 km, DJI O3 Enterprise Transmission consente ai droni Mavic 3 Enterprise di volare più lontano e trasmette segnali con una maggiore stabilizzazione, offrendo al pilota una maggiore tranquillità durante il volo.

Fornisce un’elevata velocità di refresh delle immagini a 1080p/30 fps. La distanza di trasmissione è un indicatore della forza del segnale; DJI avvisa di volare sempre in conformità con le leggi e le normative locali, compreso il volo del drone all’interno della linea visiva dell’operatore, salvo diversa autorizzazione.

Per quanto riguarda la sicurezza, Mavic 3 Enterprise di DJI presenta sistemi di navigazione e rilevamento degli ostacoli migliorati per fornire ai piloti la guida necessaria per sentirsi sempre al sicuro. I droni della serie Mavic 3 Enterprise includono DJI AirSense, che riceve segnali ADS-B dagli aeromobili tradizionali nella zona per avvisare i piloti di droni di altro traffico aereo nelle vicinanze.

Il nuovo sistema migliorato DJI APAS 5.0 per il rilevamento di ostacoli con zero punti ciechi è supportato da sei sensori fish-eye omnidirezionali.

Una nuova suite di strumenti per i professionisti

La serie Mavic 3 Enterprise include nuovi strumenti che combinano accessori e software per missioni professionali.

DJI RC Pro Enterprise è un radiocomando (RC) professionale con schermo ad alta luminosità da 1.000 nit per una chiara visibilità alla luce diretta del sole e un microfono integrato per una comunicazione chiara.

Il Modulo RTK consente ai professionisti delle indagini di ottenere una precisione millimetrica con il supporto per RTK di rete, servizi RTK di rete personalizzati e la stazione mobile D-RTK 2.

La Stazione mobile D-RTK 2 è il ricevitore GNSS ad alta precisione riprogettato da DJI per supportare tutti i maggiori sistemi globali di navigazione satellitare, che offre correzioni differenziali in tempo reale.

Collegando l’altoparlante, i piloti potranno trasmettere un messaggio dall’alto, con il supporto per la conversione da testo a voce, l’archiviazione audio e la ripetizione ciclica, per migliorare l’efficienza di ricerca e salvataggio.

Suite software completa

I droni della serie Mavic 3 Enterprise sono al centro di un ecosistema di software avanzato e in crescita per le operazioni con i droni, consentendo alle piattaforme aeree di raggiungere il loro pieno potenziale come strumenti per la raccolta dati, mappatura, gestione della flotta e le operazioni di volo.

DJI Pilot 2 è l’interfaccia di volo rinnovata, progettata per migliorare l’efficienza del pilota e la sicurezza del volo. I controlli di droni e carichi sono facilmente accessibili con un solo tocco. Gli utenti possono accedere all’hardware del drone, al video in diretta streaming e ai dati fotografici.

DJI FlightHub 2, il software all in one per la gestione delle operazioni su cloud per flotte di droni consente agli operatori di gestire in modo efficiente le operazioni di volo con la pianificazione delle rotte e la gestione delle missioni.

DJI Terra è un software di mappatura completo per tutte le fasi del lavoro, dalla pianificazione delle missioni all’elaborazione di modelli 2D e 3D.

DJI Thermal Analysis Tool 3.0 aiuta i professionisti ad analizzare, annotare ed elaborare le immagini acquisite da Mavic 3T utilizzando DTAT 3.0 per rilevare anomalie di temperatura nelle ispezioni.

I clienti DJI Enterprise – sottolinea l’azienda – si aspettano i più elevati standard di sicurezza e privacy per i propri dati. La serie Mavic 3 Enterprise offre funzionalità di sicurezza innovative per proteggere l’integrità di foto, video, registri di volo e altri dati generati durante i voli sensibili.

Se attivata, la Modalità Local Data impedirà all’app di controllo del volo DJI Pilot 2 di inviare o ricevere dati su Internet. Ciò fornisce ulteriori garanzie di sicurezza agli operatori di voli che coinvolgono infrastrutture critiche, progetti governativi o altre missioni sensibili. Il collegamento radio tra l’aeromobile e il radiocomando (RC) è dotato di una robusta crittografia AES-256.

DJI Care Enterprise e programma di manutenzione DJI

DJI Care Enterprise è un piano di protezione completo che fornisce alla serie DJI Mavic 3 Enterprise una copertura per una serie di danni accidentali.

DJI Care Enterprise Basic offre fino a tre sostituzioni convenienti in due anni (la durata dell’estensione varia a seconda della regione). Per ridurre il tempo di interruzione del progetto a causa di incidenti, DJI Care Express può fornire agli utenti un servizio di sostituzione rapido. DJI Care Enterprise Plus fornisce la sostituzione e servizi di riparazione gratuiti illimitati entro il limite della copertura.

DJI fornisce un programma di manutenzione a vita per i droni Mavic 3 Enterprise, che include pulizia profonda, ispezione, aggiornamento e calibrazione dei pezzi, sostituzione dei pezzi facilmente usurabili e sostituzione dei componenti principali con report di manutenzione ufficiale.

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, i droni DJI Mavic 3 Enterprise e DJI Mavic 3 Thermal sono disponibili per l’acquisto nelle seguenti configurazioni:

DJI Mavic 3 Enterprise – Care 1 Anno – 3.547,76 euro

DJI Mavic 3 Enterprise – Care 2 Anni – 3.708,80 euro

DJI Mavic 3 Thermal con fotocamera termica – Care 1 Anno – 5.544,90 euro

DJI Mavic 3 Thermal con fotocamera termica – Care 2 Anni – 5.797,44 euro

