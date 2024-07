AI e droni per la bonifica dei campi minati in Ucraina, con Halo Trust e AWS

The HALO Trust – tra le maggiori organizzazioni umanitarie per lo sminamento – sperimenterà l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per supportare il proprio lavoro in Ucraina: questo sarà possibile grazie a un nuovo pacchetto di supporto da 4 milioni di dollari da parte di Amazon Web Services (AWS).

L’investimento di AWS consentirà a HALO di sperimentare l’intelligenza artificiale (AI) per assistere nel processo di rilevamento dei residuati bellici (inclusi mine terrestri e altri esplosivi) nelle immagini da drone per i campi minati e i campi di battaglia esistenti in Ucraina.

Aiuterà inoltre ad automatizzare il modo in cui HALO utilizza le immagini satellitari per rilevare edifici danneggiati dagli esplosivi e segni di attività umana – inclusi coltivazioni, edifici, strade e corpi idrici – che si trovano nelle vicinanze di campi di battaglia e campi minati, permettendo a HALO di dare priorità alle aree da bonificare.

“Siamo lieti di collaborare con AWS nel nostro lavoro di salvaguardia delle vite e di sfruttare la loro solida esperienza tecnologica e potenza di calcolo per identificare e bonificare le terre contaminate in modo più efficiente e preciso“, ha affermato il CEO di HALO, James Cowan. “Il supporto di AWS sarà anche trasformativo nel modo in cui la nostra organizzazione archivia, elabora, analizza e diffonde in modo sicuro la vasta quantità di dati in tempo reale che raccogliamo attraverso le nostre operazioni globali nel cloud – incluse le zone di guerra attive come l’Ucraina.”

Finora, HALO ha effettuato 542 voli di droni sui campi minati ucraini, che da soli occupano 11 terabyte di dati (pari a più di 10.000 copie dell’Enciclopedia Britannica) e ogni giorno vengono aggiunti altri dati. HALO prevede che questo progetto pilota inizierà a sperimentare l’analisi delle immagini da drone utilizzando l’AI nei prossimi mesi.

Le immagini satellitari e da drone sono essenziali per consentire a HALO di rilevare vaste porzioni di terreno in modo che il suo staff globale di oltre 11.000 persone possa individuare efficacemente quali aree necessitano di essere accuratamente bonificate a mano o a macchina. Un rilevamento accurato rende il processo di bonifica più sicuro ed efficiente e restituisce i terreni all’uso produttivo il più rapidamente possibile.

Mentre HALO attualmente si affida principalmente alle immagini satellitari per supportare i suoi rilevamenti aerei, l’Ucraina è uno dei paesi in cui HALO raccoglie enormi quantità di immagini da drone ad alta risoluzione in grado di essere analizzate attraverso l’intelligenza artificiale, per accelerare il rilevamento dei residuati bellici, incluse le mine terrestri.

Addestrare l’AI per identificare i residuati esplosivi bellici (ERW) con le immagini da drone non è un processo immediato; richiede l’etichettatura manuale di migliaia di immagini (ad es. trincee, diverse varietà di mine anticarro) in modo che gli algoritmi possano imparare a sorvegliare i campi minati in modo più efficiente rispetto a quanto fanno attualmente gli umani manualmente. Richiede anche una continua verifica e validazione del modello da parte del personale addestrato di HALO per eliminare falsi positivi e negativi e migliorare l’accuratezza del modello.

Dave Levy, Vice President per il Settore Pubblico Mondiale di Amazon Web Services, ha dichiarato: “Siamo lieti di sostenere il brillante lavoro di HALO Trust nella bonifica di mine terrestri e altri ordigni esplosivi lasciati dai conflitti in tutto il mondo. La tecnologia, e in questo caso specificamente l’AI, ha un enorme potenziale per aiutare a risolvere le principali sfide globali, e non vediamo l’ora di lavorare con HALO consentendo loro di sfruttare meglio la potenza delle immagini satellitari e da drone che stanno raccogliendo per accelerare il processo di bonifica“.

Il supporto fornito a HALO Trust da AWS include crediti che consentono a HALO di sfruttare in modo significativo l’infrastruttura cloud computing di AWS a livello globale e formare il personale per ottimizzarne l’uso. HALO ha più di 1.200 raccoglitori di dati sul campo in tutto il mondo in 30 Paesi e territori che devono caricare e archiviare in modo sicuro una vasta quantità di dati ogni giorno – incluse foto, dati spaziali e non spaziali – e il volume di immagini da drone e satellitari sta crescendo in modo esponenziale. Spesso devono farlo mentre si trovano in campi minati con poca o nessuna connettività, e hanno bisogno di soluzioni tecnologiche che consentano loro di lavorare senza problemi offline e caricare quel contenuto nel cloud quando la larghezza di banda lo permette.

L’investimento di AWS sta permettendo a HALO di elaborare questi dati in modo efficiente e archiviarli in modo sicuro all’interno dell’avanzata infrastruttura cloud computing di AWS. AWS alimenta ora il Sistema di Gestione delle Informazioni Operative Globali di HALO, i Sistemi Informativi Geografici, l’elaborazione di immagini da drone e satellitari, i modelli di AI e apprendimento automatico, insieme ad altri sistemi critici per il business.

HALO sta ora utilizzando il Cloud AWS anche in altri modi, inclusi:

Esecuzione di algoritmi di AI e Machine Learning su immagini satellitari per identificare edifici danneggiati, utilizzando il suo servizio di apprendimento automatico SageMaker.

su immagini satellitari per identificare edifici danneggiati, utilizzando il suo servizio di apprendimento automatico SageMaker. Alimentazione del progetto di mappatura open source di HALO in Ucraina, che integra dati open source da varie fonti tramite API e li porta in un repository di dati centrale ospitato in AWS e aiuta HALO a parlare della natura della minaccia esplosiva.

di HALO in Ucraina, che integra dati open source da varie fonti tramite e li porta in un repository di dati centrale ospitato in AWS e aiuta HALO a parlare della natura della minaccia esplosiva. Hosting della suite di strumenti di business intelligence di HALO, che fornisce informazioni critiche sulle operazioni di HALO.

Questa sovvenzione consente di eseguire queste tecnologie in più Paesi e su scala maggiore, arricchendo il processo decisionale operativo e salvando vite umane.