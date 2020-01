Disney+ anticipa di una settimana, arriva il prossimo 24 marzo

Il debutto nel nostro Paese doveva essere il 31 marzo, invece Disney ha deciso di anticipare di una settimana. Perciò servizio di streaming Disney+ sarà lanciato in Italia il 24 marzo prossimo. Nessuna modifica sui prezzi dell’abbonamento: 6,99 euro per il singolo mese, 69,99 euro per un intero anno.

Ricordiamo che Disney+ è stato lanciato a novembre negli Stati Uniti ed è stato subito un grande successo: la società ha affermato che ci sono stati circa 10 milioni di abbonamenti nel periodo di lancio. E una stima attuale indica circa 41 milioni di abbonati, ovvero un quarto di quelli che ha raggiunto Netflix, dopo 7 anni di attività di streaming.

In effetti le attese per Disney+ sono molto elevate, sia da parte degli utenti, che grazie a questo servizio possono disporre di un archivio di titoli (e anche di novità, secondo le promesse dell’azienda) che nessun altro può proporre, sia della stessa società in termini di abbonamenti. E forse è proprio per capire un po’ per volta quale può essere il carico di lavoro dei propri server, che sta gradualmente lanciando il servizio nelle varie zone del mondo. Questo ha permesso sinora di evitare importanti disservizi.

Per chi ama la produzione Disney, ma anche Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic, il 24 marzo c’è un appuntamento da non perdere. E per restare informati su eventuali ulteriori comunicazioni, visitate il sito che ha allestito Disney.