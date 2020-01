Digital marketing, i tre nuovi ruoli chiave del 2020

Secondo Madzuli Agency, società belga di digital marketing nata nel 2016 a Bruxelles per iniziativa di Kevin Geets, con sedi a Milano, in Spagna e Portogallo, il 2020 si preannuncia un anno fondamentale per il digital marketing.

La nascita di tecnologie all’avanguardia, la crescente importanza dei Big Data e l’avanzamento dell’intelligenza artificiale per Madzuli favoriscono un ampliamento continuo delle opportunità offerte dal digitale, collegata una profonda trasformazione delle esigenze dei clienti.

Questo contesto ha contribuito all’inevitabile richiesta di competenze sempre più specializzate e alla nascita di nuove figure professionali nel digital marketing.

Al tempo stesso, le aziende dovranno fare i conti con un digital gap ancora fortemente presente sul mercato italiano.

Secondo l’agenzia specializzata in digital marketing sono tre le nuove figure chiave per una strategia vincente e per raggiungere i KPI dell’azienda.

Il Marketing Data Scientist è un professionista della business intelligence, capace di analizzare enormi quantità di dati, facendo previsioni di mercato grazie all’utilizzo di modelli statistici e strumenti di machine-learning.

I suoi skill, sempre più avanzati, assumeranno un ruolo importante per il miglioramento di aree critiche del settore come SEO, real time marketing e customer engagement.

Il Chief Experience Officer è una figura nuova che sta assumendo un’importanza sempre più strategica nel mondo del marketing.

Il suo compito principale è quello di ottimizzare la customer experience, supervisionando tutto ciò che è legato alle fasi di pre e post vendita, nonché di creare delle campagne di fidelizzazione ad hoc per i clienti.

Infine, il Chief Growth Officer rappresenta l’evoluzione del Chief Marketing Officer. Il suo compito è quello di ideare efficaci strategie di marketing per accelerare la crescita commerciale del brand.

Secondo Marcos Medina, Country Manager di Madzuli Agency “le aziende hanno la necessità di sfruttare appieno tutti i moderni canali di comunicazione, ma devono far fronte a una carenza di professionisti specializzati e non tutte hanno la possibilità di investire nella formazione e nello scouting di nuovi talenti”.