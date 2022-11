DevOps Specialist, il corso di apprendistato per studiare e lavorare

Prende il via a novembre il primo corso in apprendistato per diventare uno specialista DevOps, promosso dall’Istituto Tecnico Superiore (ITS) Angelo Rizzoli, in collaborazione con Sorint.lab ed Engim Lombardia.

Sarà la sede di Sorint.lab a Grassobbio (BG) ad ospitare il corso post-diploma ITS Cloud Development Operation (DevOps) Expert, rivolto a tutti i ragazzi diplomati che desiderano diventare tecnici informatici specializzati nelle tecnologie e nei sistemi cloud.

Il corso, che vedrà alternarsi in cattedra i professori dell’ITS e i tecnici di Sorint.lab, permetterà di imparare ad installare, configurare e amministrare sistemi (server, storage e così via) e relativi servizi, sia fisici, sia virtualizzati, containerizzati e in cloud, oltre a maturare una conoscenza approfondita del Software Development Lifecycle.

L’offerta prevede un percorso formativo e lavorativo della durata di 2 anni, durante i quali i candidati avranno modo di seguire lezioni teorico/pratiche e approfondire le conoscenze nelle ore di lavoro aziendali. I ragazzi saranno assunti da Sorint.lab con contratto di lavoro in apprendistato e avranno l’opportunità di lavorare da subito ai progetti mettendo in campo le competenze acquisite quotidianamente, con una retribuzione proporzionale alle ore lavorate.

Michele Finazzi, Sorint.lab People Development Specialist, spiega: “La figura del DevOps è una delle più ricercate dalle imprese negli ultimi anni. Si tratta di un tecnico che funge da raccordo tra i team di Software DEVelopment e IT OPerationS, un professionista dotato di conoscenze e metodologie volte a migliorare l’efficienza dei processi di sviluppo e rilascio del software e la gestione delle infrastrutture.

I vecchi approcci non permettono la velocità e l’affidabilità che una buona pratica DevOps consente di realizzare. Per questo in Sorint.lab siamo consapevoli dell’importanza di formare i giovani attraverso lo studio, ma soprattutto con l’applicazione pratica in azienda”.

Gli interessati seguiranno un percorso di candidatura in cui affronteranno una prova scritta e un colloquio con il recruiter. Al termine del processo, se ammessi, saranno inquadrati con contratto di apprendistato di terzo livello, con conseguente rilascio del diploma di Istruzione Tecnica Superiore (V Livello EQF – Europass Diploma Supplement) al termine dei due anni.

I candidati dovranno essere in possesso di titolo di secondo grado (diploma o maturità) preferibilmente con indirizzo informatico. I requisiti consigliati sono: conoscenza dei principi informatici e gestione rete, fondamentali di programmazione, flessibilità e attitudine all’apprendimento.

Per chi non è di Bergamo, sono previste borse di studio e un supporto economico per le spese di alloggio. Inoltre, l’ITS mette a disposizione borse di studio per le ragazze per formare le future specialiste DevOps.

È possibile candidarsi sul sito dell’ITS Angelo Rizzoli.

