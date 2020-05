Determined AI è un’impresa early stage con sede a San Francisco attiva nel campo della tecnologia di machine learning, la cui mission è quella di ridurre il time-to-market aumentando la produttività degli sviluppatori, migliorando l'utilizzo delle risorse (Gpu) e riducendo i rischi.

La mancanza di un’infrastruttura software, ha dichiarato di recente la società nell’illustrare la sua ultima iniziativa, è un collo di bottiglia fondamentale per raggiungere l'immenso potenziale dell’intelligenza artificiale.

I giganti della tecnologia come Google, Facebook e Microsoft, afferma ancora la giovane impresa, hanno investito ingenti risorse e competenze per costruire infrastrutture interne proprietarie, native dell'intelligenza artificiale, e ne stanno già raccogliendo i benefici, sotto forma di applicazioni trasformative basate sull'intelligenza artificiale e ingegneri di deep learning produttivi ed efficaci.

Per tutti gli altri, che non hanno accesso a una tale infrastruttura, la creazione di applicazioni reali basate sull'intelligenza artificiale rimane costosa, time-consuming e difficile, tanto da risultare proibitiva.

In un contesto di questo tipo i fondatori dell’azienda hanno avviato, tre anni fa, Determined AI, per introdurre un'infrastruttura software nativa dell’intelligenza artificiale in un mercato più ampio.

Lavorando a stretto contatto con team di deep learning all'avanguardia in una varietà di settori, sottolinea Determined AI, è emersa una narrazione chiara: senza una migliore infrastruttura, il training di modelli di deep learning su scala rimane estremamente difficile, quando le organizzazioni passano dalla ricerca alla produzione.

Questo feedback ha portato la società a costruire la Determined Training Platform, che ora potenzia l’attività dei team di ingegneri del deep learning così come grandi cluster di Gpu in settori come la scoperta di farmaci, l’AdTech, l’Industrial IoT e i veicoli autonomi.

Determined AI ritiene che la sua piattaforma innovativa sia ora pronta per un'adozione più diffusa e ha annunciato la sua condivisione con la community del settore del deep learning. La società ha infatti aperto come open source la piattaforma di training per il deep learning sotto la licenza Apache 2.0, invitando la community al repository su GitHub e a consultare la documentazione.

La Determined Training Platform, evidenzia la società, è stata progettata la per consentire agli ingegneri del deep learning di concentrarsi sul compito di addestrare modelli di alta qualità.

Per raggiungere questo obiettivo, la piattaforma integra in modo stretto tutte le funzionalità di cui un ingegnere di deep learning ha bisogno per addestrare modelli su larga scala, tra cui il training distribuito ad alte prestazioni, ricerca di iperparametri all’avanguardia, strumenti per l’incremento della produttività, per singoli e team, e un approccio agnostico all’hardware e integrato con l’ecosistema open source.