OpenAI e Stack Overflow partner per ridefinire l’esperienza degli sviluppatori

Stack Overflow, knowledge platform incentrata sulla tecnologia, e OpenAI, società specializzata in intelligenza artificiale sviluppatrice di ChatGPT, hanno annunciato una nuova partnership imperniata sulle API che metterà a disposizione degli sviluppatori i punti di forza della piattaforma di conoscenza globale per i contenuti altamente tecnici con quelli che sono tra i modelli LLM più popolari al mondo per lo sviluppo dell’AI.

OpenAI e Stack Overflow si uniscono attraverso l’accesso a OverflowAPI per fornire agli utenti e ai clienti di OpenAI la data foundation accurata e verificata di cui gli strumenti di AI hanno bisogno per trovare rapidamente una soluzione a un problema, in modo che gli esperti e i professionisti della tecnologia possano focalizzarsi sulle attività prioritarie.

OpenAI metterà inoltre a disposizione le conoscenze tecniche convalidate di Stack Overflow direttamente in ChatGPT, offrendo agli utenti un facile accesso a conoscenze e codici affidabili, attribuiti, accurati e altamente tecnici, supportati dai milioni di sviluppatori che hanno contribuito alla piattaforma Stack Overflow per 15 anni.

OpenAI utilizzerà il prodotto OverflowAPI di Stack Overflow e collaborerà con Stack Overflow per migliorare le prestazioni dei modelli per gli sviluppatori che utilizzano i suoi prodotti. Questa integrazione, secondo l’azienda, aiuterà OpenAI a migliorare i suoi modelli di intelligenza artificiale utilizzando i contenuti e i feedback della community di Stack Overflow e fornirà l’attribuzione alla community di Stack Overflow all’interno di ChatGPT per favorire un coinvolgimento più profondo con i contenuti.

Stack Overflow utilizzerà i modelli di OpenAI come parte dello sviluppo di OverflowAI e collaborerà con OpenAI per sfruttare gli insight dei test interni per massimizzare le prestazioni dei modelli di OpenAI. La partnership di OpenAI con Stack Overflow – afferma l’azienda – contribuirà a portare avanti la mission di consentire al mondo di sviluppare la tecnologia attraverso la conoscenza collettiva, in quanto Stack Overflow sarà in grado di creare prodotti migliori a vantaggio della community di Stack Exchange.

“Imparare dal maggior numero possibile di lingue, culture, argomenti e settori garantisce che i nostri modelli possano essere utili a tutti. La community degli sviluppatori è particolarmente importante per entrambi. La nostra profonda partnership con Stack Overflow ci aiuterà a migliorare l’esperienza degli utenti e degli sviluppatori su entrambe le nostre piattaforme“, ha dichiarato Brad Lightcap, COO di OpenAI.

“Stack Overflow è la più grande community di sviluppatori al mondo, con oltre 59 milioni di domande e risposte. Grazie a questa partnership leader del settore con OpenAI, ci impegniamo a ridefinire l’esperienza degli sviluppatori, favorendo l’efficienza e la collaborazione attraverso la potenza della community, i dati migliori della categoria e le esperienze di intelligenza artificiale“, ha dichiarato Prashanth Chandrasekar, CEO di Stack Overflow. “Il nostro obiettivo con OverflowAPI e il nostro lavoro per far progredire l’era dell’AI socialmente responsabile, è quello di stabilire nuovi standard con dati verificati, affidabili e accurati che saranno la base su cui costruire le soluzioni tecnologiche e consegnarle ai nostri utenti“.

La prima serie di nuove integrazioni e funzionalità tra Stack Overflow e OpenAI, annunciano le due aziende, sarà disponibile nella prima metà del 2024. Oltre a ciò, la partnership di OpenAI con Stack Overflow consentirà a Stack Overflow di continuare a reinvestire in funzionalità orientate alla community. Per saperne di più sulle soluzioni API e sulle partnership, è possibile visitare il sito di Stack Overflow.