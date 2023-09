Dell VxRail migliora l’efficienza e il ROI nelle infrastrutture iperconvergenti

In occasione del VMware Explore 2023, è stata annunciata l’ultima generazione di Dell VxRail, basata sulla quarta generazione di processori Intel XeonScalable, in grado di garantire un significativo miglioramento delle prestazioni e una maggiore efficienza energetica.

Con la nuova versione, cresce anche la flessibilità di configurazione e la capacità di storage. Questa potente soluzione hardware è in grado di eseguire i carichi di lavoro più impegnativi ad alta intensità di dati, come la virtualizzazione, l’AI, il machine learning e i carichi di lavoro accelerati dalle GPU. Il motore di accelerazione AI integrato, Intel Advanced Matrix Extensions (Intel AMX), permette un salto di qualità significativo nelle prestazioni per determinati carichi di lavoro di deep learning, con un’inferenza e training fino a 10 volte più veloci rispetto alla sola CPU, oltre ad un’ottimizzazione sui costi grazie all’offloading della CPU.

Recentemente IDC ha intervistato diverse organizzazioni appartenenti a differenti industry – che utilizzano VxRail – allo scopo di identificare e quantificare i vantaggi ottenuti dall’implementazione di questa soluzione. Le persone intervistate – i cui risultati sono disponibili nel report “IDC Business Value of Dell VxRail” hanno dichiarato di aver ottenuto un ROI pari al 463% in cinque anni, un recupero dell’investimento quantificato in 11 mesi e un costo totale delle operazioni inferiore del 61% su un periodo di cinque anni.

Uno dei principali vantaggi derivanti dall’implementazione di VxRail è la costante efficienza operativa garantita dal software di sistema Dell VxRail HCI. La semplicità di gestione fornita attraverso un’ampia automazione e orchestrazione è il principale elemento di differenziazione di VxRail nel mercato HCI, poiché fornisce una gestione globale dei cluster e operazioni automatizzate sull’intera infrastruttura.

È proprio questa automazione che ha aiutato i team di gestione dell’infrastruttura IT dei clienti a essere più efficienti del 61%, dato evidenziato nel report IDC. Ciò consente ai team IT di dedicare più tempo a concentrarsi su attività aziendali a valore aggiunto invece che su operazioni quotidiane e manutenzione. Il report IDC evidenzia, inoltre, come per i clienti intervistati VxRail sia possibile abilitare e velocizzare l’implementazione di nuovi server, storage e macchine virtuali con maggiore velocità e agilità. É emerso infatti che i clienti possono implementare nuovi server fisici e nuovi storage con una velocità superiore rispettivamente del 79% e del 54%.

Il software di sistema Dell VxRail HCI offre un’esperienza operativa automatizzata, permettendo ai clienti di velocizzare la pianificazione e programmazione degli aggiornamenti e beneficiare dei miglioramenti del software e dell’hardware. IDC ha calcolato che i clienti che adottano VxRail sperimentano in media il 68% in meno di interruzioni all’anno.

I team IT sono costantemente alla ricerca di una riduzione della complessità e VxRail ha dimostrato di poter aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi più sfidanti e proseguire così il percorso di innovazione avviato.