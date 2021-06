Dell Technologies, missione edge per i Communication Service Provider

Considerata l’esperienza maturata nel supportare la trasformazione digitale delle aziende Dell Technologies sta consolidando un ecosistema cloud native aperto per le telecomunicazioni, con infrastrutture e soluzioni, partner specializzati e un nuovo laboratorio dedicato all’innovazione, per permettere ai Communication Service Provider di accelerare nell’innovazione e nella crescita.

Idc prevede che il numero dei nuovi processi operativi implementati su infrastruttura edge passino dall’attuale 20% a più del 90% nel 2024. I Csp si stanno muovendo per trasformare le loro attività e le loro reti in modo da sostenere questa enorme crescita e beneficiare delle opportunità offerte dall’edge.

Dell Technologies sta rilasciando servizi e soluzioni software di tipo aperto in linea con gli specifici requisiti del settore delle telecomunicazioni. Con Dell i CSP possono utilizzare le nuove soluzioni per adottare gli standard software-defined, semplificare l’integrazione e la gestione dei dati all’edge, e concretizzare nuove opportunità di business.

Dell Technologies si trova in una posizione ideale per aiutare i CSP a trasformarsi con il supporto di un’infrastruttura IT d’avanguardia, una supply chain globale sicura e un sistema di supporto dei servizi IT forte di oltre 60.000 professionisti e partner dedicati in oltre 170 Paesi.

Modernizzare una rete cloud-native aperta

Con la disaggregazione delle reti di telecomunicazioni e il loro passaggio verso la disponibilità di infrastrutture e applicazioni a livello di edge, la quantità di componenti che occorre implementare e gestire in ambito geografico cresce in maniera esponenziale.

Dell Technologies presenta l’infrastruttura di rete cloud-native dotata di uno stack completo di soluzioni software e server carrier-grade aperte e scalabili per semplificare e accelerare questo percorso. I CSP possono utilizzare le reference architecture convalidate da Dell Technologies per implementare soluzioni di telecomunicazioni full-stack di partner come VMware e RedHat con una gamma ottimale di hardware, software e servizi Dell.

Con Project Metalweaver, Dell Technologies amplia questa infrastruttura native-cloud per supportare la necessità di scalare in ambiti geografici estesi. Project Metalweaver è una soluzione software flessibile grazie alla quale i CSP possono facilmente scegliere, implementare e gestire autonomamente migliaia di dispositivi di calcolo, di rete e storage multi vendor distribuiti su più sedi con soluzioni software flessibili. Risorse aperte e on demand possono essere scalate semplicemente in modalità multi-premises con il supporto e i servizi globali assicurati da Dell Technologies.

Dell Technologies ha introdotto anche nuove reference architecture per abbracciare tutti gli ambienti di telecomunicazioni edge, core e Open RAN. Queste reference architecture forniscono una guida completa allo stack comprendendo opzioni di deployment e raccomandazioni operative per casistiche d’utilizzo (use-case) specifiche in modo da aiutare i CSP a implementare con rapidità ed efficienza le applicazioni e i servizi che le aziende richiedono. Attraverso le soluzioni flessibili di pagamento di Dell Financial Services, i CSP possono scegliere le opzioni per i prodotti e le soluzioni di cui necessitano per trasformare o costruire le proprie reti.

Sulle soluzioni di infrastruttura di Dell Technologies con VMware Telco Cloud Platform e Red Hat OpenShift Reference, i CSP potranno implementare soluzioni software core da Affirmed Networks; soluzioni di rete privata da CommScope RUCKUS; soluzioni MEC (Multi-access Edge Computing) con Intel Smart Edge.

Dell Technologies sta collaborando con Mavenir per sviluppare software 5G Open RAN con i server rugged Dell EMC PowerEdge XR11. Infine, soluzioni software core da Nokia.

Un nuovo laboratorio dedicato alle telecomunicazioni per favorire l’innovazione 5G

Dell Technologies ha inaugurato il suo Open Telecom Ecosystem Lab, un ambiente nel quale potrà lavorare a fianco di partner e clienti per esplorare le tecnologie e le applicazioni di telecomunicazione del futuro. Situato presso la sede Dell Technologies di Round Rock, nel Texas, questo ambiente di test carrier-grade offre ai CSP la possibilità di ricreare le configurazioni dei clienti e collaudare soluzioni e servizi multi-vendor in un contesto realistico.

Nuove soluzioni potranno essere incubate all’interno del laboratorio per essere quindi rapidamente portate sul mercato permettendo ai CSP di creare nuove applicazioni e nuovi servizi edge di livello enterprise. Il programma Dell per i partner tecnologici mette a disposizione risorse di engineering e supporto di project management per progettare, creare, commercializzare e vendere soluzioni e servizi di rete.