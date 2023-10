Dell Technologies: a Denise Millard la guida del canale a livello mondiale

Dell Technologies annuncia che Denise Millard assume la responsabilità di guidare la strategia e i programmi di canale a livello mondiale, oltre a mantenere la guida dell’organizzazione Global Alliances & Industries.

Diego Majdalani continuerà a guidare le vendite di canale a livello mondiale e lavorerà a stretto contatto con Denise per accelerare le attività dei partner. Rola Dagher lascia Dell Technologies per perseguire altre opportunità professionali.

“Dell con il suo ecosistema di partner aiuta i clienti ad orientarsi nei mutevoli e rapidi cambiamenti dello scenario tecnologico, che include AI, Edge, multicloud e cybersecurity”, ha commentato Bill Scannell, president, Global Sales and Customer Operations, Dell Technologies. “Sotto la guida di Denise Millard uniremo il nostro programma per i partner, le competenze dei team del canale con il nostro team Global Alliances & Industries, per promuovere sinergie più strette tra i partner. La visione strategica del canale e la profonda esperienza di Denise, combinate con la capacità nelle vendite di canale di Diego Majdalani, ci permetteranno di continuare a crescere”.

“Dell Technologies e il suo ecosistema di partner sono in una posizione unica per essere consulenti di fiducia nel supportare i clienti a raggiungere i risultati di business”, ha aggiunto Denise Millard, SVP, Global Alliances, Industries, Partner Strategy and Programs. “Allineare il modo in cui definiamo la strategia e operiamo nell’ecosistema dei nostri partner rafforza il nostro impegno nell’aiutare tutti i partner ad accelerare il percorso di trasformazione digitale dei clienti”.

“Una solida strategia unita ad un coerente programma per i partner rappresentano la base di un’efficace esecuzione delle vendite di canale”, ha concluso Diego Majdalani, president, Global Channel Sales, Dell Technologies. “Accrescendo la collaborazione, sia all’interno dei nostri team sia con i nostri partner, continueremo a raggiungere risultati importanti per i nostri clienti. Sono felice di poter lavorare con Denise per aiutare i nostri partner ad aumentare l’agilità e cogliere le opportunità che ci aspettano nel prossimo futuro”.