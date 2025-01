Dell rinnova l’intero portafoglio di PC AI per la produttività ovunque

In occasione del CES 2025, Dell ha svelato una nuova gamma di PC AI pensati per il computing personale e professionale. Dagli eleganti laptop alle potenti workstation e ai versatili desktop, la nuova linea di PC AI di Dell consente di collaborare, creare e aumentare la produttività indipendentemente dal luogo in cui ci si trova.

Il mercato dei PC AI è in rapida evoluzione, sottolinea Dell. L’innovazione del silicio è al suo apice e tutti, dai decisori IT ai professionisti e agli utenti di tutti i giorni, guardano all’intelligenza artificiale sui dispositivi per favorire la produttività e la creatività. Per semplificare la ricerca del PC AI giusto per i clienti, Dell ha introdotto tre semplici categorie di prodotti per focalizzarsi sulle esigenze principali dei clienti.

Dell (progettato per il gioco, la scuola e il lavoro), Dell Pro (progettato per la produttività di livello professionale) e Dell Pro Max (progettato per le massime prestazioni).

L’azienda americana ha anche semplificato la distinzione dei prodotti all’interno di ciascuna delle nuove categorie: ha adottato un approccio coerente al tiering che consente ai clienti di individuare il dispositivo più adatto alle loro esigenze specifiche. Oltre al punto di partenza (Base), c’è un livello Plus che offre le prestazioni più scalabili e un livello Premium che offre il massimo in termini di mobilità e design.

La nuova gamma di laptop Dell Pro presenta un look rinnovato, pulito e senza tempo per i professionisti e gli utenti business. Questi PC sono tra i più piccoli e leggeri della loro categoria – afferma l’azienda – e sono caratterizzati da materiali resistenti e affidabili, progettati per far fronte alle esigenze di una giornata lavorativa intensa. Resistono a un numero superiore di cicli di aperture, cadute e urti dovuti all’uso regolare, e sono progettati, oltre che per sorprendere con il loro design attraente, per ridefinire il concetto di qualità professionale. Il produttore ha completamente riprogettato i notebook e i desktop Dell Pro con l’intento di stabilire un nuovo standard nei PC professionali.

La linea Dell Pro comprende opzioni di processori Intel Core Ultra (serie 2, V e U) e AMD Ryzen, con NPU, CPU e GPU. Offrono una sorprendente durata della batteria, una potente intelligenza artificiale sul dispositivo, esperienze Copilot+ e una produttività affidabile – in ufficio, a casa o in qualsiasi altro luogo.

Dell Pro 13/14 Premium

Il pc Copilot+ è un laptop elegante e leggero, ma potente, per dirigenti, direttori commerciali e consulenti che apprezzano le prestazioni e la portabilità in movimento. È disponibile con display da 13 e 14 pollici ed è il più sottile e leggero della gamma Pro, con un peso di soli 2,36 chili. Il Dell Pro Premium offre fino a 21,2 ore di durata della batteria e il 51% di autonomia in più rispetto al suo predecessore.

Offre prestazioni migliorate per rendere le attività più fluide: fino al 36% in multithread, 19% in single-thread, 82% nel rendering grafico e un’intelligenza artificiale 3,5 volte più veloce rispetto alla generazione precedente. Oltre a una fotocamera da 8 MP con HDR per una collaborazione ottimale, il notebook è portatile Dell commerciale più silenzioso di sempre, grazie a un nuovo design termico a doppia ventola.

Il Dell Pro 14 Premium sarà inoltre il primo notebook commerciale con un display OLED Tandem. È il 24% più efficiente dal punto di vista energetico e il 49% più leggero rispetto ai display OLED tradizionali e offre colori brillanti e vivaci per l’editing di presentazioni o per le chiamate in conferenza con il team. Dell Pro Premium è dotato di magnesio riciclato al 90% nello chassis per un’esperienza elegante, leggera e duratura.

Dell Pro 13/14/16 Plus

Dell lo definisce laptop business mainstream più scalabile al mondo, progettato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di lavoratore. È offerto in una varietà di configurazioni, fattori di forma (laptop e 2-in-1) e dimensioni del display (13, 14 e 16 pollici), tutti sullo stesso BIOS di sistema per semplificare l’ordine e la gestione per i reparti IT.

Dell Pro Plus presenta un design minimalista in argento platino per un look and feel sobrio ed elegante. Progettato con il 50% di alluminio riciclato e a basse emissioni, offre una finitura durevole e sostenibile. Le porte USB, HDMI e Thunderbolt, oltre al 5G e al Wi-Fi 7, garantiscono connettività affidabile e flessibilità ovunque si lavori. È inoltre costruito per resistere ai rigorosi test MIL-STD, garantendo affidabilità al parco macchine. Dotato di eleganti bordi stretti su uno spazioso display con aspect ratio 16:10, è progettato affinché i team possano facilmente rimanere produttivi.

Pro 14/16 e Desktop

Dell Pro 14/16: il livello base di Dell Pro, semplicemente Dell Pro, offre prestazioni essenziali per la produttività quotidiana. Disponibili nei formati da 14 e 16 pollici, questi portatili sono disponibili con finitura metallizzata in argento platino e finitura laser testurizzata in magnetite (grigio scuro). Grazie al formato 16:10 e al display a basso consumo, è possibile massimizzare la durata della batteria e rispettare le scadenze anche in viaggio.

Dell Pro Desktop: Disponibili nei fattori di forma micro, slim e tower, anche i Dell Pro Desktop presentano opzioni di processori Intel Core Ultra (Serie 2, SKU U) e AMD Ryzen. Si tratta dei primi desktop commerciali di Dell con NPU, che portano i vantaggi delle prestazioni ottimizzate per l’intelligenza artificiale e dell’efficienza energetica agli utenti di PC, indipendentemente dal fattore di forma.

Dell Pro Max, prestazioni e versatilità

Progettato per le applicazioni più esigenti, il nuovo portafoglio Dell Pro Max offre una gamma di PC ad alte prestazioni.

Il design Dell Pro si estende a tutta la famiglia Dell Pro Max per un look coerente e professionale. In una categoria in cui le prestazioni sono fondamentali, il nuovo portafoglio offre prestazioni superiori di generazione in generazione grazie al nuovo design termico brevettato. I dispositivi includono Intel Core Ultra (Serie 2, SKU U) e AMD Ryzen e AMD Threadripper, nonché grafica professionale. È possibile alimentare carichi di lavoro intensivi, dall’animazione al rendering video, eseguire inferenze AI e fare fine tuning di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), mantenendo la sicurezza e gestendo i costi, afferma Dell.

Dell Pro Max 14/16: i PC Dell Pro Max offrono prestazioni di alto livello in un design portatile, leggero e moderno, con i modelli Dell Pro Max Plus e Premium in arrivo nel corso dell’anno. Il nuovo formato da 16 pollici offre un’ampia superficie dello schermo e supporta applicazioni complesse e ad alte prestazioni in movimento. L’ampio display offre una risoluzione fino a QHD+, un rapporto di aspetto 16:10 e un touch screen opzionale. Con il supporto per GPU fino a NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop, designer, ingegneri e architetti possono avere le prestazioni di cui hanno bisogno per le applicazioni di inferenza AI, rendering e creatività.

Desktop Dell Pro Max: questi PC desktop scalabili supportano le applicazioni verticali, come l’architettura, il design e l’analisi grafica e dei dati, e consentono carichi di lavoro AI leggeri. Disponibili in fattori di forma micro, slim e tower, questi desktop offrono le opzioni di schede grafiche professionali NVIDIA RTX e schede grafiche AMD per gestire le attività più impegnative.

Un design sostenibile

Basandosi sulla leadership Dell nell’innovazione circolare, il nuovo portafoglio si focalizza su un design modulare innovativo e sull’uso crescente di materiali riciclati, a basse emissioni e rinnovabili nei prodotti e negli imballaggi.

La nuova porta modulare USB-C di Dell è un’innovazione che l’azienda definisce rivoluzionaria, che mira a sostituire le saldature con le viti sulla porta più comunemente utilizzata. Dell Pro e alcuni Dell Pro Max sono i primi notebook commerciali al mondo costruiti con una porta USB-C modulare, sottolinea il produttore, che aggiunge che i primi test dimostrano che la porta è fino a quattro volte più resistente e consente riparazioni più semplici.

è un’innovazione che l’azienda definisce rivoluzionaria, che mira a sostituire le saldature con le viti sulla porta più comunemente utilizzata. Dell Pro e alcuni Dell Pro Max sono i primi notebook commerciali al mondo costruiti con una porta USB-C modulare, sottolinea il produttore, che aggiunge che i primi test dimostrano che la porta è fino a quattro volte più resistente e consente riparazioni più semplici. La scheda madre e le schede di input/output (I/O) modulari di nuova concezione, disponibili su tutti i dispositivi Dell Pro e su Dell Pro Max selezionati, migliorano la manutenibilità e contribuiscono a ridurre i rifiuti elettronici.

di nuova concezione, disponibili su tutti i dispositivi Dell Pro e su Dell Pro Max selezionati, migliorano la manutenibilità e contribuiscono a ridurre i rifiuti elettronici. Estensione nell’uso di materiali sostenibili, come alluminio a basse emissioni, acciaio riciclato, rame riciclato e plastica a base biologica. Le innovazioni tecnologiche nella chimica delle batterie consentono inoltre alle nuove batterie Dell Pro e Dell Pro Plus di utilizzare fino all’80% in meno di cobalto e di ridurre la dipendenza del produttore da minerali critici.

Gestione sicura e senza interruzioni

I miglioramenti apportati da Dell al software di gestione consentono di coordinare l’ecosistema dei PC con una soluzione olistica di gestione delle periferiche. Gli amministratori IT possono gestire in modo efficiente display, periferiche client e dock all’interno dell’organizzazione, il tutto attraverso una console centralizzata.

Grazie ai rigorosi controlli della catena di fornitura e alle protezioni integrate, i PC commerciali Dell contribuiscono a garantire la sicurezza e la resilienza informatica in un panorama di minacce in continua evoluzione, afferma l’azienda.

PC Dell, ideali per i multitasking

I PC aziendali di Dell sono progettati per stabilire un nuovo standard per i PC di livello professionale, ma la tecnologia svolge un ruolo vitale anche al di fuori dell’ufficio, sottolinea l’azienda americana. Ed è per questo che il produttore offre PC Dell progettati per eccellere in ogni aspetto della vita, che si tratti di giocare, imparare o lavorare.

Il lancio iniziale di prodotti Dell prevede quattro nuovi dispositivi Copilot+ del livello Plus, che introduce i PC Dell più scalabili con un equilibrio tra versatilità e produttività. Con un design rinnovato, i dispositivi sono alimentati da processori Intel Core Ultra (Serie 2, V SKU) e offrono una durata della batteria fino al 39% superiore, un profilo moderno fino al 14% più sottile e forniscono l’intelligenza artificiale sul dispositivo per aumentare l’efficienza.

Dell 14 Plus e Dell 14 Plus 2-in-1: sono entrambi dispositivi portatili che offrono flessibilità a chi unisce le esigenze creative a quelle quotidiane.

Dell 16 Plus e Dell 16 Plus 2-in-1: con uno schermo più grande, questi dispositivi consentono di lavorare sia con flussi di lavoro tradizionali che creativi.

Il portafoglio Dell – ha annunciato inoltre l’azienda – si espanderà nel corso dell’anno per includere ulteriori opzioni di processori AMD e Snapdragon Serie X. Il produttore introdurrà anche nuovi dispositivi nel livello base, che offre dispositivi per tutti i giorni che garantiscono un uso semplice e un design pratico, e nel livello Premium, che continua l’eredità XPS apprezzata da utenti consumer e prosumer.