Con Latitude 7410 Dell amplia la gamma Chromebook

Chrome OS sta gradualmente ricavandosi un proprio spazio nel mercato enterprise, grazie alla flessibilità d’uso e alla massiccia diffusione dello smart working: in questo contesto si inserisce il lancio del nuovo Chromebook Enterprise Latitude 7410, un laptop aziendale da 14 pollici o 2-in-1 pensato per aumentare la produttività nel lavoro agile, oltre a garantire sicurezza e connettività ogi più necessari che mai.

Con il Chromebook Enterprise Latitude 7410, Dell amplia la sua gamma di Chromebook Latitude, ora offrendo un’opzione mainstream, per offrire alle aziende più scelta nei dispositivi senza sacrificare la scalabilità, la gestibilità e la sicurezza di livello enterprise.

Progettato per dirigenti, professionisti mobili e lavoratori remoti, il Chromebook Enterprise Latitude 7410 include funzionalità innovative di sicurezza e produttività, consentendo ai dipendenti di accendersi rapidamente senza perdere tempo nella configurazione del dispositivo. Co-progettato con Intel nell’ambito del programma di innovazione Project Athena, il Chromebook Enterprise Latitude 7410 offre banda larga mobile LTE, Intel WiFi 6 e processori Intel fino alla generazione 10 di Core i7 per aumentare la produttività e le prestazioni per le attività ad alta intensità di larghezza di banda.

Ulteriori caratteristiche chiave includono una migliore leggibilità e comfort per gli occhi con la tecnologia di visualizzazione a bassa luce blu 4K integrata. Un display a cornice ridotta e funzionalità di riduzione del rumore acustico migliorano le videochiamate.

Per Il Chromebook Enterprise Latitude 7410 Dell dichiara una durata della batteria fino a 21 ore. Il nuovo prodotto di Dell può caricare rapidamente dallo 0 % fino al 35% in 20 minuti con ExpressCharge Boost o fino all’80% di carica in un’ora con ExpressCharge.

Dell Technologies Unified Workspace riduce la complessità IT e consente ai responsabili IT di proteggere, gestire e supportare Latitude Chromebook Enterprise.

Disponibile in più di 50 paesi e con 14 tastiere localizzate, le aziende possono selezionare e acquistare varie configurazioni per soddisfare le esigenze dei dipendenti. L’IT è in grado di gestire i dispositivi con lo stesso livello di supporto, sicurezza e affidabilità che si aspettano in un ambiente aziendale e avere fiducia nella stabilità della piattaforma con la piattaforma IT stabile Intel. Possono servire e aggiornare storage e batterie e utilizzare lo stesso modello di supporto in tutta l’organizzazione.