Dell guida l’impatto sostenibile per imprese e società

Nel suo ultimo ESG report Dell Technologies presenta i risultati raggiunti durante l’anno in tema di sostenibilità e ESG e lo stato dell’arte rispetto agli obiettivi prefissati entro il 2030.

Da decenni Dell Technologies crea tecnologie che guidano il progresso umano investendo in innovazione, partnership e programmi, con l’obiettivo di avere un impatto misurabile su alcune delle sfide complesse e importanti che le aziende, i clienti e la società più in generale si trovano a fronteggiare.

Il cambiamento climatico, l’accelerazione dell’economia circolare, la creazione di ambienti di lavoro inclusivi e la riduzione del digital gap sono solo alcuni degli aspetti che Dell si propone di affrontare con rigore e innovazione.

Dell: i progressi evidenziati nel report ESG 2023

L’utilizzo di 155,5 milioni di chilogrammi di materiali sostenibili nei prodotti e imballaggi.

Il ricorso al 59% di elettricità rinnovabile nelle sedi di Dell Technologies (l’obiettivo è arrivare al 100% entro il 2040)

Prodotti più sostenibili, come il Latitude 9440 realizzato con materiali riciclati, rinnovabili e a basse emissioni, tra cui il 75% di contenuto riciclato nello chassis in alluminio a basse emissioni, il 90% di plastica riciclata post-consumo (PCR) nell’alloggiamento della batteria e il 50% di rame riciclato nel cavo dell’adattatore CA.

Un piano più rigoroso verso il raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni di gas a effetto serra, compresi nuovi obiettivi che mirano a ridurre del 45% le emissioni assolute associate ai beni e ai servizi acquistati dalla società e del 30% all’utilizzo dei prodotti ovunque vengano impiegati

Il coinvolgimento, diversificato e per una spesa pari a più di 3 miliardi di dollari, con piccole aziende che, per il 13° anno consecutivo, è valso alla società il riconoscimento dalla Billion Dollar Roundtable (BDR), che celebra le aziende che spendono almeno 1 miliardo di dollari all’anno con aziende di proprietà diversificata.

Il sostegno a 123 organizzazioni non profit nel loro percorso di trasformazione digitale (l’obiettivo è di supportarne 1000 entro il 2030)

Non da ultimo, rispetto all’obiettivo di avere, entro il 2030, il 50% della forza lavoro al femminile e il 40% delle donne in ruoli di leadership, la società oggi può vantare di aver già raggiunto rispettivamente il 34,8% e il 29,2%.

Per raggiungere gli obiettivi prefissi, fondamentale è la collaborazione con tutti i collaboratori, clienti e partner del settore. E’ grazie a loro che Dell ha ricevuto il premio World Changing Ideas Company of the Year di Fast Company, è stata riconosciuta per l’undicesima volta come una delle aziende più etiche al mondo dall’Ethisphere Institute e ha contribuito a produrre un impatto positivo per 128 milioni di persone attraverso iniziative per la salute e l’istruzione, come Digital LifeCare, Solar Community Hubs, Girls Who Game e Student TechCrew (in totale, dall’anno fiscale 2020 la società ha calcolato di aver prodotto un impatto positivo su circa 288 milioni di persone).