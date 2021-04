Dell, arrivano gli Inspiron con Cpu Intel di undicesima generazione

Dell ha annunciato di aver ampliato la famiglia di prodotti Inspiron, introducendo le nuove Cpu Intel di 11esima generazione.

Dopo aver annunciato pochi giorno fa la gamma di portatili gaming Alienware, Dell ha svelato cinque nuovi modelli della gamma Inspiron

I modelli base della nuova gamma Inspiron di Dell

Come dicevamo, Dell ha scelto di utilizzare le Cpu Intel di undicesima generazione, spaziando dagli i3 fino ai più potenti i7.

La soluzione più performante punta sull l’utilizzo del processore i7-11370H, utilizzabile su tutti i modelli Inspiron.

Un punto di differenza è rappresentato dalla dotazione di Ram.

Il modello da 13 pollici potrà essere equipaggiato con 8 o 16 Gbyte di memoria LPDDR4x. I fratelli maggiori da 14 e 15 pollici arrivano invece fino a 32 Gybte di Ram.

In merito ai display, il 13 pollici potrà essere configurato con monitor Full HD o QHD+ (2560 x 1600).

Solo opzione Full HD per i modelli da 14 e 15 pollici; quest’ultima diagonale è disponibile anche con schermo touch.

Riguardo al comparto grafico, oltre ad Intel Iris XE per i modelli con processore i5 e i7, tutti i nuovi laptop Dell Inspiron potranno essere configurati anche con scheda grafica Nvidia GeForce MX450. Anche in questo caso, però, la scheda grafica sarà disponibile solo per i modelli con processore i5 o i7.

Infine, lo storage. Sono numerose le opzioni messe a disposizione da Dell per i nuovi Inspiron. Tutti i modelli avranno a bordo dischi SSD PCIe NVMe, con tagli compresi fra 128 Gbyte e 2 Tbyte. Possibile, infine, integrare le soluzioni Intel Optane.

Dell non ha ancora reso noti prezzi e disponibilità nel nostro paese di questi modelli.

Una new entry: Inspiron 16 Plus con schermo da 16″

Gli Inspiron crescono anche nelle dimensioni: infatti Dell ha presentato anche una versione da 16 pollici, chiamata Inspiron 16 Plus. Inusuale anche la risoluzione 3K (3072 x 1920) del pannello, che conta anche una su una luminosità da 300nits.

Anche in questo caso troviamo Cpu Intel di undicesima generazione. La Ram ha un rage fra cui scegliere compreso tra 8 e 32 Gbyte, con velocità 3200 MHz.

La sezione grafica è affidata ad una Intel UHD Graphics che può essere affiancata da una Gpu Nvidia GeForce GTX o RTX.

L’archiviazione, come nei altri modelli, vanta SSD PCIe NVMe in tagli compresi fra i 256 Gbyte e 1 2 Tbyte. Infine, lato autonomia la batteria può essere da 56 o 86 Wh.

Il tuttofare: Dell Inspiron 14 2-in-1

Concludiamo la rassegna dei nuovi Inspiron di Dell con il 14 2-in-1. Si tratta di un convertibile che può essere usato sia come laptop che come tablet.

In questo caso, Dell ha optato per i processori Ryzen di Amd. Le due opzioni sono il Ryzen 5 5500U o il Ryzen 7 5700U.

Tre le configurazioni della RAM, disponibile nel taglio da 8, 12 o 16 Gbyte.

Lo schermo da 14 pollici ha risoluzione Full HD naturalmente touch. Si presenta con bezel molto ridotte. La sezione grafica è affidata alla scheda video integrata AMD Radeon.

Come per gli altri Dell Inspiron, troviamo SSD PCIe NVMe da 12,256 o 512 Gbyte, 1 o 2 Tbyte. Infine, le due opzioni per la batteria: 41 Whr o 54 Whr.